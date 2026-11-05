Društvo

"ČASNE SESTRE" PLAŠE I U ČAČKU: Građani ne kriju ogorčenje zbog zastrašujućih i bizarnih silueta na ulicama

Vladimir Ilić

05. 11. 2026. u 21:20

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NAKON što su slični prizori zabeleženi u više gradova širom Srbije, bizarni i uznemirujući trend sa društvenih mreža stigao je i na ulične trotoare u Čačku.

ЧАСНЕ СЕСТРЕ ПЛАШЕ И У ЧАЧКУ: Грађани не крију огорчење због застрашујућих и бизарних силуета на улицама

Foto: Rina

Poslednjih dana na internetu su osvanule fotografije i snimci osoba obučenih u duge crne odore, sa belim maskama na licima koje podsećaju na likove iz horor filmova, a koje se u ranim jutarnjim ili večernjim satima pojavljuju na najprometnijim gradskim punktovima, u parkovima i u neposrednoj blizini osnovnih škola i vrtića.

Zastrašujuće siluete primetili su žitelji u širem i užem centru grada, a posebnu uznemirenost izazvala je fotografija nastala u blizini Osnovne škole „Dr Dragiša Mišović”, na kojoj se vidi nekoliko maskiranih osoba kako po kiši leže nasred kolovoza.

Građani na društvenim mrežama ne kriju ogorčenje i paniku, pitajući se gde su nadležne službe i zašto se ne reaguje na ovakve pojave koje lede krv u žilama.

– Jutros u pola pet u Čačku. Alo, policija, je l’ spavate dok danima ova čudovišta šetaju gradom i plaše decu – stoji u jednom od komentara koji se masovno deli na društvenim mrežama. Pojedini nezadovoljni građani čak navode da će morati sami da se organizuju i stanu na put ovakvom ponašanju, s obzirom na to da su roditelji i deca prestrašeni.

Iako su mnogi u prvoj mahu strahovali da je reč o opasnim sektaškim grupama ili incidentima, ubrzo se ispostavilo da je u pitanju viralni internetski trend poznat pod nazivima „Groke” ili „Grokice”. Mladi se širom regiona maskiraju, tumaraju gradskim ulicama poput zombija i sve to snimaju za društvene mreže, pokušavajući da izazovu šok i prestraše slučajne prolaznike.

Ovakvi opasni performansi izazvali su lavinu osuda starijih sugrađana, koji apeluju na omladinu da se dozove pameti.

– Deco, urazumite se, kakvi crni izazovi, da li ste normalni? Uživajte u mladosti na neki lepši način, a ne da kao zombiji tumarate po gradskim ulicama i plašite narod i decu. Zadnje je vreme došlo, društvene mreže načisto kvare omladinu – poručuje jedna zabrinuta Čačanka.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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