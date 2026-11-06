Tip fudbal

"Detlići" kažnjavaju slabosti "orlova": Devet od deset poslednjih utakmica Palerma kažu da treba da igrate ovaj tip

О. М.

06. 11. 2026. u 09:28

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Palermo gostuje Askoliju u italijanskoj Seriji Bprilično neobičnog niza rezultata.

Детлићи кажњавају слабости орлова: Девет од десет последњих утакмица Палерма кажу да треба да играте овај тип

NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako gosti imaju svoje ambicije u borbi za što bolji plasman, dosadašnji tok sezone pokazuje da im utakmice retko protiču onako kako su zamislili.

Na poslednjih deset susreta Palerma čak devet puta oba tima su postizala golove, dok je osam utakmica završeno sa najmanje tri pogotka. Takva statistika govori o ekipi koja ume da bude opasna u napadu, ali i previše često dozvoljava protivniku da dođe do prilika.

Askoli će pred svojim navijačima pokušati da iskoristi slabosti gostiju. Domaćinu svakako ne odgovara da se potpuno povuče i prepusti inicijativu Palermu, naročito ako želi da dođe do sva tri boda. S druge strane, gosti imaju dovoljno napadačkog kvaliteta da odgovore na eventualni pogodak rivala.

Iako je i opklada na najmanje tri gola vredna razmatranja, prednost dajemo ishodu koji je Palermo donosio na devet od prethodnih deset utakmica.

Naš tip: GG (kvota 1.54)

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