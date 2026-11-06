Jedna stvar upada u oči i objašnjava zašto treba igrati ovaj tip na meču Tuluz - Strazbur
Tuluz dočekuje Strazbur u francuskom prvenstvu, u susretu dve ekipe koje imaju razloga da traže povoljan rezultat.
Domaćin želi da iskoristi prednost svog terena, dok gosti pokušavaju da poprave učinak na strani i pokažu da mogu ravnopravno da se nose sa rivalima iz sredine tabele.
Strazburove utakmice u gostima u poslednje vreme imaju jednu upadljivu zajedničku osobinu. Na sedam uzastopnih gostovanja viđena su najmanje dva pogotka, a na šest od tih sedam susreta najmanje tri. To pokazuje da ekipa retko uspeva da nametne zatvorenu igru i potpuno umiri protivnika.
Tuluz ima priliku da iskoristi takvu situaciju. Domaći teren trebalo bi da mu donese dodatnu sigurnost, ali i mogućnost da od početka preuzme inicijativu. Statistički modeli daju približno 72 odsto šansi da Tuluz izbegne poraz, dok verovatnoću za najmanje dva gola procenjuju na oko 78 odsto.
Kombinacija ova dva uslova deluje zanimljivo, mada se njihove pojedinačne verovatnoće ne mogu jednostavno množiti.
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