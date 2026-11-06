UBILI SU MU PORODICU, ALI HRISTA NIJE HTEO DA SE ODREKNE: Danas slavimo Svetog velikomučenika Aretu

SRPSKA pravoslavna crkva 6. novembra molitveno se seća Svetog velikomučenika Arete, hrišćanskog stradalnika koji je u dubokoj starosti, zajedno sa mnogim svojim sugrađanima, podneo mučeništvo ne želeći da se odrekne vere u Hrista.

FOTO TANJUG/JADRANKA ILIĆ/ bs

Sveti Areta živeo je u šestom veku, u gradu Negranu, u zemlji Omiritskoj. Bio je ugledan čovek, poznat po svojoj mudrosti, čestitosti i dubokoj veri. Imao je 93 godine i bio je najstariji među gradskim starešinama.

U to vreme zemljom je vladao car Dunaan, koji je žestoko progonio hrišćane. Nije mogao da podnese njihovu veru u Hrista, pa je naredio da se svi ugledni građani pojave pred njim i da prihvate njegov zakon, odričući se hrišćanstva.

Među okupljenima bio je i Sveti Areta. Car je pokušavao da ih nagovori i primora da se odreknu svoje vere, ali niko nije želeo da izda Hrista.

Kada je shvatio da ih ne može pokolebati obećanjima i pretnjama, naredio je da im ubiju žene i decu, nadajući se da će ih tako slomiti i naterati da promene svoju odluku.

Međutim, ni najveća porodična tragedija nije uspela da ih odvoji od Boga. Sveti Areta i njegovi saborci ostali su nepokolebljivi.

Tada se Areta obratio caru rečima:

„Ne oklevaj više, nego čini što hoćeš, jer ti vidiš našu rešenost. Saznao si naše mišljenje i ubeđenje – ne može biti da se mi odreknemo Hrista i sledimo tvoje bezbožje.“

Videvši da ih ništa ne može naterati da se odreknu Hrista, car je naredio da budu pogubljeni.

Tako je Sveti Areta zajedno sa još 340 hrišćana primio mučeničku smrt, ostajući veran svojoj veri do poslednjeg trenutka života.

Njihovo stradanje ostalo je zapamćeno kao svedočanstvo velike vere, hrabrosti i odanosti Bogu.

Pouka za današnji dan

Život Svetog velikomučenika Arete podseća nas da vera nije samo onda kada nam je lepo i lako, već i onda kada se suočavamo sa najvećim iskušenjima.

Njegova nepokolebljivost uči nas da čuvamo ljubav prema Bogu, da ne gubimo nadu u teškim trenucima i da ne zaboravimo da su dobrota, praštanje, strpljenje i vera najveće ljudske vrednosti.

Neka nas Sveti velikomučenik Areta svojim molitvama štiti, a Gospod podari zdravlje, mir, slogu i ljubav svim našim porodicama.

Tropar Svetom velikomučeniku Areti:

„Stradanjima Svetih, koji su postradali za Tebe, umoljen budi Gospode, i sve naše bolesti isceli, molimo Ti se, Čovekoljupče.“

Neka je srećan i blagosloven praznik Svetog velikomučenika Arete.

(Religija.rs)

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