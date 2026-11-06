Otkriveno kakav plan je nesrećni golman imao za sahranu, sprečili su ga u poslednjem trenutku!
Fudbalski svet i dalje je u šoku nakon nezapamćene tragedije koja se dogodila u Španiji, kada je posle stravičnog sudara na terenu preminuo napadač Tenerifa, Hesus de Migel.
Dok javnost i policija i dalje istražuju sve detalje kobnog meča, u centru pažnje našao se i nesrećni čuvar mreže Andore, Hesus Ovono, koji je označen kao direktni krivac za smrt fudbalera.
Španski mediji otkrili su dramatične detalje sa same sahrane De Migela, koja je obavljena u mestu Navahermosa nedaleko od Madrida. Naime, Ovono je u naletu očaja i griže savesti doneo šokantnu odluku – hteo je lično da se pojavi na sahrani i isprati napadača kojeg je usmrtio kolenom u grudi.
Golman se već spakovao i bio spreman da krene put Madrida, ali su ga u poslednjem trenutku sprečili članovi njegove porodice, prijatelji, ali i čelnici njegovog kluba.
Oni su presekli situaciju i objasnili mu da bi njegov dolazak izazvao nezapamćen skandal i haos na licu mesta. Izbezumljeni navijači i porodica nastradalog fudbalera već su ga proglasili za „personu non grata“ u Španiji, a društvene mreže su preplavljene porukama u kojima ga nazivaju ubicom, zbog čega je morao da ugasi sve profile.
Svestan da bi njegovo prisustvo pretvorilo tužan ispraćaj u linč, Ovono je na kraju odustao i zatvorio se u kuću. Kako se saznaje, golman Andore je potpuno slomljen, ne prestaje da plače, a spekuliše se da bi, bez obzira na epilog policijske istrage, mogao momentalno da završi fudbalsku karijeru.
Podsetimo, tragedija se dogodila u samom finišu utakmice kada je Ovono u jednom duelu žestoko pokosio De Migela kolenom u predelu grudi. Napadač je pretrpeo srčani udar na terenu, reanimiran je i prebačen u bolnicu, ali mu se stanje tokom noći pogoršalo nakon čega je preminuo u 30. godini života. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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