VUČIĆ: Revolucionari su juče ukinuli prenos sednice Skupštine AP Vojvodine na javnom servisu! To nikom nije palo na pamet 35 godina (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučioć oglasio se na društvenim mrežama povodm situacije koje se desila juče kada na Javnom servisu Vojvodine nije emitovana sednica SKupštine AP Vojvodine.

Foto: Prinstkrin/ Instagram/ avucic

- Revolucionari su juče ukinuli prenos sednice Skupštine AP Vojvodine na javnom servisu. U poslednjih 35 godina, to nikome nije palo na pamet. Svim mirnim i demokratskim sredstvima borićemo se da ljudi u Srbiji čuju drugačije mišljenje - navedeno je u opisu objave.

Kako je istakao Skupština Vojvodine nije mogla juče da bude gledana na Javnom servisu Vojvodine jer su "bolenovci zaključili da nema potrebe za tim".

- Narod ne mora da čuje one koji drugačije misle. Ja samo pitam sve one koji su nam govorili o demokratizacijidruštva i u institucijama, je li ovo ono za šta su se borili? Da poprvi put mi moramo da strepimo hoće li biti skupštinskih prenosa ili ne?! Što se tiče prenosa Skupštine Srbije, biće ih, jer ako ih ne bude ni sednica Narodne Skupštine i za to ćemo se izboriti svim mirnim i demokratskim sredstvima. Nećemo koristiti ni dimne bombe ni petarde ali da ukinud meokratiju is ve isntitucije u Srbiji, tek tako, preko noći, to Srbija ne moež da izdrži i neće da trpi - rekao je on.

Opširnije u videu koji sledi:

Podsetimo, o ovom slučaju su se juče oglasili i direktor programa RTV-a, Predrag Novković, i v.d. glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije, Blažo Popović.

- Zakonska obaveza javnog medijskog servisa je da građane blagovremeno, istinito i potpuno informiše o događajima od javnog interesa, a ne da svako skupštinsko zasedanje prenosi uživo. RTV je tu obavezu ispunio izveštavanjem o radu i sadržaju sednice, a tehničke ekipe RTV-a su obezbedile signal za snimanja i direktan prenos preko striminga, posredstvom sajta Skupštine Autonome pokrajine Vojvodine. Podsećamo da ni evropska praksa ne podrazumeva da se sva parlamentarna zasedanja emituju na programu javnih medijskih servisa – za to često postoje posebni parlamentarni kanali ili digitalne platforme, te da RTS za prenose sednice Narodne skupštine svake godine zaključuje poseban ugovor, kojim se nadoknađuju troškovi prenosa i zauzimanja programskog prostora - navodi se u odgovoru koji potpisuju direktor programa RTV-a, Predrag Novković, i v.d. glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije, Blažo Popović.