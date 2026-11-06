Spas u poslednji čas! Istorijska bruka je izbegnuta, a Zvezda još zaradila

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Inter Eskaldes iz Andore rezultatom 2:1 na stadionu "Rajko Mitić" i tako stigli do prve pobede u ligaškoj fazi Lige konferencije.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

Crveno-beli nisu blistali, ali su osvojili važna tri boda, koja bi mogla da imaju značaj i van samog takmičenja.

Ekipa sa Marakane sada ima ukupno četiri boda i nalazi se u gornjem delu tabele, a trijumf nad predstavnikom Andore doneo joj je i značajan pomak na klupskom koeficijentu.

Naime, Zvezda je ovom pobedom osvojila dva boda za UEFA rang-listu klubova i konačno počela da uvećava učinak u ligaškoj fazi. Prema pravilima, svaki klub je na početku ovog dela takmičenja imao garantovanih 2,5 boda, a dodatni poeni računaju se tek kada taj prag bude premašen.

Crveno-beli su protiv Lugana i Kopenhagena osvojili jedan bod, zahvaljujući remiju sa danskim predstavnikom. Sa nova dva boda iz duela sa Inter Eskaldesom stigli su do ukupno tri boda u ligaškoj fazi, odnosno pola boda više od garantovanog učinka.

Kada se uračunaju i tri boda osvojena tokom kvalifikacija, Zvezda je od početka sezone svom klupskom koeficijentu dodala ukupno šest bodova.

Pobeda je donela i 0,5 bodova nacionalnom koeficijentu Srbije. Ipak, naša zemlja se trenutno nalazi na 29. mestu UEFA rang-liste i za sada nema mnogo prostora za napredak. Sa druge strane, trenutni učinak ukazuje na to da Srbiji ne preti ni pad na listi.

Zvezda je, dakle, posle mučne večeri na Marakani uspela da upiše trijumf, popravi svoj evropski učinak i donese dodatne bodove srpskom fudbalu.

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