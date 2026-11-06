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DAMIR MIRVIĆ: Briž slavi u derbiju kola

Ж. Урошевић

06. 11. 2026. u 09:29

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* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1

ДАМИР МИРВИЋ: Бриж слави у дербију кола

Peter De Voecht / PsnewZ / Profimedia

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petak, 

STANDARD - BEVEREN 1

subota, 

Vesterlo - Šarlroa GG

Oud Heverle - Mehelen 3+

Antverpen - Lomel 0-3

Luvije - Serkl Briž GG

nedelja, 

BRIŽ - ANDERLEHT 1

Gent - Kortrijk 1

St. Žiloaz - Genk 1

St. Truden - Varegem 1

Standard je često znao kako da dođe do bodova pre Beverena. Domaćin nema nameru da menja tradiciju i u novom međusobnom duelu.

Kec ne bi smeo da izostane ni u derbiju kola, u kome očekujem da Briž pokaže da ima najkvalitetniji tim od Anderlehta.

Golovi se očekuju u lokalnom derbiju u kome snage odmeravaju Oud Heverle i Mehelen. Zanimljiv meč očekuje se još i od Luvijea sa Serkl Briža, koji je serijom loših rezultata bio primoran da promeni trenera.

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