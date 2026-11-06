DAMIR MIRVIĆ: Briž slavi u derbiju kola
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MOJ TIP
petak,
STANDARD - BEVEREN 1
subota,
Vesterlo - Šarlroa GG
Oud Heverle - Mehelen 3+
Antverpen - Lomel 0-3
Luvije - Serkl Briž GG
nedelja,
BRIŽ - ANDERLEHT 1
Gent - Kortrijk 1
St. Žiloaz - Genk 1
St. Truden - Varegem 1
Standard je često znao kako da dođe do bodova pre Beverena. Domaćin nema nameru da menja tradiciju i u novom međusobnom duelu.
Kec ne bi smeo da izostane ni u derbiju kola, u kome očekujem da Briž pokaže da ima najkvalitetniji tim od Anderlehta.
Golovi se očekuju u lokalnom derbiju u kome snage odmeravaju Oud Heverle i Mehelen. Zanimljiv meč očekuje se još i od Luvijea sa Serkl Briža, koji je serijom loših rezultata bio primoran da promeni trenera.
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