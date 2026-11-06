DAMIR MIRVIĆ: Briž slavi u derbiju kola

* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1

Peter De Voecht / PsnewZ / Profimedia

MOJ TIP

petak,

STANDARD - BEVEREN 1

subota,

Vesterlo - Šarlroa GG

Oud Heverle - Mehelen 3+

Antverpen - Lomel 0-3

Luvije - Serkl Briž GG

nedelja,

BRIŽ - ANDERLEHT 1

Gent - Kortrijk 1

St. Žiloaz - Genk 1

St. Truden - Varegem 1

Standard je često znao kako da dođe do bodova pre Beverena. Domaćin nema nameru da menja tradiciju i u novom međusobnom duelu.

Kec ne bi smeo da izostane ni u derbiju kola, u kome očekujem da Briž pokaže da ima najkvalitetniji tim od Anderlehta.

Golovi se očekuju u lokalnom derbiju u kome snage odmeravaju Oud Heverle i Mehelen. Zanimljiv meč očekuje se još i od Luvijea sa Serkl Briža, koji je serijom loših rezultata bio primoran da promeni trenera.