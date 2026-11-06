OVA BEOGRADSKA OPŠTINA SUTRA BEZ VODE: Evo do kada će biti suve slavine

PLANIRANI radovi na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara prouzrokovaće danas prekid vodosnabdevanja pojedinih delova ove opštine, saopšteno je iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

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Sutra od 8.30 do 18 sati, bez vode će biti potrošači u Križanićevoj, od Topalovićeve do Gospodara Vučića, kao i u Majke Angeline, od Ilindenske do Ruže Jovanović.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)