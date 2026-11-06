Luda bosanska glava! Reprezentativac BiH izazvao haos na Ostrvu, jurilo ga šest policijskih vozila
DRAMA na Ostrvu!
Amar Dedić, internacionalac iz Bosne i Hercegovine i fudbaler Njukasl Junajteda, izazvao je pažnju javnosti nakon što je primećen sa lukom i strelama u blizini Harlow Hill-a na periferiji Njukasla. Prema informacijama izveštaja, incident se dogodio sredinom nedelje, kada je lokalni stanovnik prijavio policiji da dve osobe šetaju sa opremom za streličarstvo.
Nakon dojave koja je stigla nešto posle 13:55 časova, najmanje šest policijskih patrola, uključujući i naoružane jedinice, brzo su reagovale. Policijski službenici su locirali Dedića i njegovog saputnika oko jedanaest kilometara dalje, u rezidencijalnom delu Darras Hall. Tamo su zaustavili vozilo u kojem su se nalazili i izvršili detaljan pretres. Prilikom pregleda pronašli su luk i više strela koje su odmah oduzeli. Osim toga, policija ih je ispitala o razlozima posedovanja ove opreme i šta su radili pre susreta sa organima reda.
U međuvremenu su se na mestu događaja pojavili Mark Gilespi, golman Njukasla, kao i Pol Dummet, bivši defanzivac istog kluba. Prema izvoru koji navodi Daily Mail, njih dvojica su slučajno prolazili tim putem i ponudili pomoć svojim kolegama. Nakon razgovora sa svim učesnicima, policija je procenila da nema opasnosti za okolinu te zaključila da je oprema korišćena rekreativno. Međutim, istraga povodom ovog događaja još traje kako bi se utvrdile sve okolnosti
Dedić je prošlog leta stigao u Njukasl Junajted iz Benfike uz transfer vredan 30 miliona funti. Iako tim beleži slab start sezone sa četiri poraza u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, bosanski desni bek ostavio je dobar utisak od dolaska na sever Engleske. Klub smatra da nije bilo potrebe za disciplinskim postupkom protiv njega zbog ovog incidenta, ali mu ipak zamera manjak obazrivosti pri izboru mesta za rekreaciju poput šetnje sa lukom i strelama van sportskih objekata.
U ponedeljak je nastupio protiv Evertona kada je njegov tim poražen rezultatom 1:0. Očekuje se da će biti na raspolaganju treneru već narednog vikenda kada Njukasl gostuje Fulamu u okviru Premijer lige.
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