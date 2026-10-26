KIŠNO JUTRO U SRBIJI, U NEKIM PREDELIMA PLJUŠTI: Evo kada padavine prestaju
OVOG jutra kiša pada na severoistoku Srbije, u Beogradu i na severu Šumadije. U nastavku jutra kiša će i dalje padati u ovim predelima, naročito u Baanatu, Pomoravlju i u Braničevskom okrugu, kao i na području Beograda.
U ostalim predelima Srbije biće suvo.
U ovom času na severozapadu Srbije i u Bačkoj došlo je razvedranja i već je vedro.
Posle 10-11 časova razvedriće se i u predelima gde sada pada kiša, pa tako i u Beogradu, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 8 do 12 stepeni, u Beogradu je 10 stepeni. Kopaonik meri 2.
Tokom dana biće čak i pretežno sunčano.
Danas će biti hadnije, nego tokom vikenda.
Maksimalna temperatura biće danas od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.
(Telegraf)
Preporučujemo
NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA: Vremenska prognoza za ponedeljak 26. oktobar
26. 10. 2026. u 07:08
NEVEROVATNI PRIZORI, ZABELELO U OKTOBRU! Zima već stigla u region (VIDEO)
25. 10. 2026. u 12:25
DETALjNA PROGNOZA NEDELjKA TODOROVIĆA: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima
25. 10. 2026. u 11:37
METEOROLOG OTKRIVA: Kada dolazi hladan front i šta nas čeka u novembru - pomenuo i sneg
23. 10. 2026. u 12:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)