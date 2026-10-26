Društvo

KIŠNO JUTRO U SRBIJI, U NEKIM PREDELIMA PLJUŠTI: Evo kada padavine prestaju

В. Н.

26. 10. 2026. u 09:44

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OVOG jutra kiša pada na severoistoku Srbije, u Beogradu i na severu Šumadije. U nastavku jutra kiša će i dalje padati u ovim predelima, naročito u Baanatu, Pomoravlju i u Braničevskom okrugu, kao i na području Beograda.

КИШНО ЈУТРО У СРБИЈИ, У НЕКИМ ПРЕДЕЛИМА ПЉУШТИ: Ево када падавине престају

Foto: N. Živanović

U ostalim predelima Srbije biće suvo.

U ovom času na severozapadu Srbije i u Bačkoj došlo je razvedranja i već je vedro.

Posle 10-11 časova razvedriće se i u predelima gde sada pada kiša, pa tako i u Beogradu, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 8 do 12 stepeni, u Beogradu je 10 stepeni. Kopaonik meri 2.

Tokom dana biće čak i pretežno sunčano.

Danas će biti hadnije, nego tokom vikenda.

Maksimalna temperatura biće danas od 10 do 16 stepeni, u Beogradu do 15.

(Telegraf)

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