NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA: Vremenska prognoza za ponedeljak 26. oktobar
DANAS u Srbiji moguća mestimična kiša.
Ujutru i pre podne prolazno naoblačenje, koje će mestimično usloviti kišu, uz istovremeno razvedravanje sa severozapada, pa se posle podne u svim krajevima očekuje pretežno sunčano.
Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zaovda, vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.
Najviša temperatura od 11 do 16 °S.
U utorak i sredu ujutro hladno, mestimično uz slab prizemni mraz, a u toku dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom pretežno od 12 do 17 °S.
U drugoj polovini sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, mestimično sa padavinama, češćim narednog vikenda uz manji pad temperature.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).
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