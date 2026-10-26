Društvo

NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA: Vremenska prognoza za ponedeljak 26. oktobar

В.Н.

26. 10. 2026. u 07:08

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DANAS u Srbiji moguća mestimična kiša.

НЕ ИЗЛАЗИТЕ БЕЗ КИШОБРАНА: Временска прогноза за понедељак 26. октобар

Foto: N. Skenderija

Ujutru i pre podne prolazno naoblačenje, koje će mestimično usloviti kišu, uz istovremeno razvedravanje sa severozapada, pa se posle podne u svim krajevima očekuje pretežno sunčano.

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zaovda, vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.

Najviša temperatura od 11 do 16 °S.

U utorak i sredu ujutro hladno, mestimično uz slab prizemni mraz, a u toku dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom pretežno od 12 do 17 °S.

U drugoj polovini sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno, mestimično sa padavinama, češćim narednog vikenda uz manji pad temperature.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

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