STIŽE APEL VOZAČIMA IZ AMSS: Od 1. novembra obavezne zimske gume
VOZAČI u Srbiji trebalo bi da iskoriste povoljne vremenske uslove i pripreme vozila za zimske uslove vožnje, uključujući zamenu letnjih guma zimskim, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS), podsećaju da je od 1. novembra do 1. aprila upotreba zimskih pneumatika obavezna kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice.
- Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu, ne samo na pogonskim točkovima nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica - naveo je Jovica Mitić iz AMSS-a.
On je istakao da je, pored standardne obavezne opreme, koja obuhvata: rezervni točak, sajlu za vuču, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao i komplet prve pomoći, potrebno obezbediti i lance za sneg ili druge uređaje za povećanje trakcije.
Mitić je naglasio da dubina šare na zimskim pneumaticima mora biti najmanje četiri milimetra.
- Kada je reč o zimskim uslovima vožnje, verujemo da će vozači morati da poseduju i uređaje za povećanje trakcije, koji su neophodni van naseljenog mesta, jer nas očekuju sneg i dosta padavina - rekao je on.
Mitić je upozorio da i bez snežnih padavina niske temperature mogu dovesti do stvaranja poledice i klizavih kolovoza.
- Temperature niže od sedam stepeni dovode do stvaranja poledice i klizavih kolovoza. Preporuka je vozačima da koriste zimske pneumatike i kada nema snega, s obzirom na to da će temperature biti niže - naveo je Mitić.
(Tanjug)
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