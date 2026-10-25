"VAŽAN DAN ZA SRBIJU, SVAKO NEKA GLASA PO SVOJOJ SAVESTI" Patrijarh Porfirije poslao poruku građanima

PATRIJARH srpski Porfirije rekao je da je je danas važan dan za Srbiju i poručio da bi svako trebalo da glasa po svojoj savesti, po svom izboru, vodeći računa o opštem dobru i o dobru Crkve.

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- Zato, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, pozivam sve da ne bude mržnje, da mir koji smo zadobili na liturgiji ostane u nama, da nema gneva, da ne pobedi nečastivi. Tamo gde je mržnja, tamo gde je gnev, tamo gde je isključivost, tamo je nečastivi, onaj kome neka je daleko lepa kuća - rekao je patrijarh Porfirije na liturgiji u Hramu svetog Save, saopštila je SPC.

Poručio je da sa smirenjem i poverenjem u Boga prihvatimo ono što demokratski procesi budu pokazali da jeste rezultat.

- Da znamo da je to volja Božja. Možda ne za nas u datom trenutku potpuno razumljiva, ali da je to ipak volja Božja. Ako imamo mir, kakav god da bude ishod, biće blagotvoran i biće blagosloven. Ako imamo nemir, ako imamo gnev i mržnju, bilo kakav da je ishod, on će biti poguban po sve. Svako po savesti i po svojoj slobodnoj volji, bez straha neka čini tako, vodeći računa da sačuva mir i da sačuva brata - rekao je Porfirije.

Kako kaže, osetio je potrebu da pozove sve da se molimo da nam Bog da dobro, mir, da ostanemo i budemo ono što Sveti Sava od nas hoće.

(RT Balkan)