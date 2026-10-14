Društvo

DANAS JE VELIKI PRAZNIK: Pokrov Presvete Bogorodice, zaštitnice svih žena, porodilja i majki

D.D.

14. 10. 2026. u 07:19

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SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

ДАНАС ЈЕ ВЕЛИКИ ПРАЗНИК: Покров Пресвете Богородице, заштитнице свих жена, породиља и мајки

Foto: Wikimedia/Rašo

Ovaj praznik naročito slave žene.

Na današnji dan 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija se tokom službe javila okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu.

U četvrtom času noćnog bdenija, vernici su ugledali Presvetu Bogorodicu sa raširenim omoforom - pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući tako znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina.

Praznik je ustanovljen kao sećanje na taj događaj i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice.

Prema običajnom kalendaru, žene danas ne bi trebalo da rade nikakve teške fizičke poslove.

Mlade žene posebno se mole Bogorodici, zaštitnici svih žena, naročito porodilja i majki.

Pećka Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu.

(Tanjug)

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