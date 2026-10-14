DANAS JE VELIKI PRAZNIK: Pokrov Presvete Bogorodice, zaštitnice svih žena, porodilja i majki
SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.
Ovaj praznik naročito slave žene.
Na današnji dan 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, Sveta Deva Marija se tokom službe javila okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu.
U četvrtom času noćnog bdenija, vernici su ugledali Presvetu Bogorodicu sa raširenim omoforom - pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući tako znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina.
Praznik je ustanovljen kao sećanje na taj događaj i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice.
Prema običajnom kalendaru, žene danas ne bi trebalo da rade nikakve teške fizičke poslove.
Mlade žene posebno se mole Bogorodici, zaštitnici svih žena, naročito porodilja i majki.
Pećka Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu.
(Tanjug)
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