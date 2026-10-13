PAPRENE KAZNE ZA VOZAČE OD 1. NOVEMBRA: Svi gledaju datum, a previđaju ovo pravilo za zimske gume

PREMA važećim propisima Zakona o bezbednosti saobraćaja, period upotrebe zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, obaveza stavljanja zimskih guma primenjuje se isključivo kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

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To znači da nećete biti kažnjeni ukoliko 1. novembra vozite sa letnjim gumama po suvom i toplom vremenu. Ali, čim se uslovi na putu promene i pojavi se led ili sneg, pravilo stupa na snagu bez izuzetka.

Četiri zimske gume i dubina šare od 4 mm

Kada nastupe zimski uslovi, vozilo mora ispuniti sledeće kriterijume:

Zimske gume moraju biti na sva četiri točka (nije dovoljno imati ih samo na pogonskim).

Dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od 4 milimetra.

Gume moraju imati odgovarajuće oznake (poput M+S, MS, M&S ili simbol pahulje). Letnje gume, bez obzira na dubinu šare, ne mogu zameniti zimske pri snegu i ledu.

Kazne i do 20.000 dinara

Za neposedovanje ili nepropisno korišćenje zimske opreme predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara.

Međutim, ukoliko policija utvrdi da zbog istrošenosti guma postoji tehnička neispravnost vozila, kazne za fizička lica kreću se od 6.000 do 20.000 dinara. Zbog toga je pre sezone neophodno proveriti ne samo tip gume, već i njeno opšte stanje, dubinu šare i eventualna oštećenja.

Pravila za lance za sneg

U periodu od 1. novembra do 1. aprila, prilikom vožnje van naseljenih mesta, u gepeku morate da imate lance za sneg ili druga sredstva za povećanje prianjanja.

Lanci se montiraju na pogonske točkove kada to zahtevaju uslovi na putu i postavljena saobraćajna signalizacija. U naseljenim mestima posedovanje lanaca nije obavezno.

Važno: Lanci se nikada ne postavljaju na suv kolovoz.

Zašto ne treba čekati prvi sneg?

Iako zakon gleda da li ima snega na putu, stručnjaci podsećaju da letnja guma gubi svojstva i postaje tvrda već na temperaturama ispod 7 stepeni. Zbog toga se zamena preporučuje na vreme – vremenske prilike u jesen menjaju se brzo, naročito tokom noći, u ranim jutarnjim satima i u brdsko-planinskim predelima.

Osim guma, pre prvog mraza proverite i akumulator, kočnice, brisače, svetlosnu signalizaciju i tečnost za pranje vetrobranskog stakla.