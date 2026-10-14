ZIMA KUCA NA VRATA PRIPREMITE TOPLU ODEĆU! Hladna jutra sa mrazom – saznajte kad tačno sunce konačno greje!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Jutro pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde se očekuje oblačno vreme, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom.
Tokom dana pretežno sunčano, na istoku, jugoistoku i jugu zemlje umereno oblačno.
Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak.
Najniža temperatura od dva do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.
Tokom večeri i noći očekuje se novo naoblačenje sa severa.
VREME U BEOGRADU
U glavnom gradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar.
Najniža temperatura oko šest stepeni, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme, uz malu i umerenu oblačnost. Slaba i kratkotrajna kiša moguća je ponegde u četvrtak i petak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Jutra će biti hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. U petak će u južnim krajevima biti malo hladnije.
(sputnikportal.rs)
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