Društvo

NA SPISKU ZAVIČAJEVATI, PODTALASJE, SUSAMOĆA, RAZGRABICA...: Počelo glasanje za jednu od 10 najboljih novih srpskih reči

Ljiljana Begenišić

13. 10. 2026. u 21:27

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TAKMIČENjE za najbolju novu srpsku reč koje organizuje sajt "Mala bibiloteka" iz Londona ušlo je u završnu fazu.

НА СПИСКУ ЗАВИЧАЈЕВАТИ, ПОДТАЛАСЈЕ, СУСАМОЋА, РАЗГРАБИЦА...: Почело гласање за једну од 10 најбољих нових српских речи

privatna arhiva

Organizatori ovog nadmetanja napravili su uži izbor u koji je ušlo deset reči za koje se sada može glasati putem sajta https://malabiblioteka.net/novarec/.

Tako su u uži izbor ušle reči "podtalasje" što predstavlja prostor između površine mora ili okeana i vrha visokog talasa.

Izabrana je o reč "razgrabica" koja označava kad je potražnja za nečim tolika da se pokupuje u rekordnom roku: odeća i obuća, karte u bioskopu ili pozorištu, operskoj kući, novi roman poznatog književnika, igračka koja je zaludela mališane, preko potrebna namirnica... Među deset predloga je i "susamoća" koja označava usamljenost u društvu, kada su ljudi zajedno, a svaki je u svome ekranu, zatim "budnozorje", a to su trenuci u toku noći kada vas muči nesanica i sve vreme gledate na sat.

Izabrana je i reč "studentoslovlje", koja opisuje dugotrajan čas o zajedništvu, o demokratiji, istrajnosti, o spremnosti na velika odricanja zarad viših ciljeva. Zatim "zasutravanje", kada neki posao odlažemo za sutra, "zastarelice" bi bile reči koje koje su zastarele i više se ne koriste, "neporazan" bi bilo srpsko rešenje za 'rezilijentan".

Predložena je i reč "razdanica", koja označava momenat kada stvari vidimo jasnije, lepše, čistije, a tu je i reč "zavičajevati", odnosno provoditi praznike u zavičaju, kao što čini dijaspora koja se svakog Božića i leta vraća kući. Glagol je nastao po uzoru na "letovati" i "zimovati", kojima jezik već pretvara godišnje doba u radnju.

A koja će od ovih deset reči odneti pobedu saznaćemo krajem oktobra.

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