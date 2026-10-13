STIŽE SNEG! RHMZ izdao hitno upozorenje: Ledena noć pred nama - a evo šta nas čeka do kraja nedelje

PREMA najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom večeri i noći na istoku, jugoistoku i jugu Srbije biće oblačno, mestimično sa kišom.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Na visokim planinama u ovim predelima očekuje se i kratkotrajna pojava snega.

Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano

Sreda ujutru donosi pretežno vedro i hladno vreme u većem delu zemlje. Oblačnost sa slabom i kratkotrajnom kišom zadržaće se samo na istoku, jugoistoku i jugu Srbije.

Tokom dana nas očekuje pretežno sunčano vreme, dok će na istoku i jugu ostati umereno oblačno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će na istoku zemlje povremeno biti i jak.

Najniža temperatura kretaće se od 2 do 10 °C, dok će najviša dnevna dostići od 14 do 20 °C. Ipak, sunčan dan biće kratkog veka, jer RHMZ za veče i noć najavljuje novo naoblačenje koje stiže sa severa.

Prognoza do kraja nedelje

Do kraja sedmice očekuje nas pretežno sunčano vreme uz malu i umerenu oblačnost. Slaba i kratkotrajna kiša moguća je samo ponegde u četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima.

Jutra će ostati hladna, dok će se dnevne temperature kretati u granicama proseka za ovo doba godine. Blaži pad temperature očekuje se jedino u petak u južnim krajevima zemlje.