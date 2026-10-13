VOJSKA SE VRAĆA U ĆUPRIJU: Bratislavu Gašiću „Ključ grada“, najavljene velike investicije u kasarnu

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanoj sednici Skupštine opštine Ćuprija, održanoj povodom obeležavanja Dana opštine.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom predsednica opštine Jelena Đulinac uručila je ministru odbrane najviše priznanje lokalne samouprave „Ključ grada“ i Povelju počasnog građanina Ćuprije za izuzetno zalaganje i doprinos u projektu obnove kasarne „Miodrag Novaković Džudža”.

Na početku svog obraćanja ministar Gašić zahvalio je na priznanju istakavši da ono za njega ima posebnu vrednost, jer „dolazi iz grada koji gotovo dva veka živi uz svoju vojsku, sa njom deli teške i slavne trenutke i čuva duboko poštovanje prema ljudima koji su svoj život posvetili službi otadžbini“.

- Vojska je decenijama bila deo svakodnevnog života Ćuprije, njene privrede i njenog razvoja. Ovde se vojnički poziv ceni, a uniforma nosi sa ponosom. Za mene, kao ministra odbrane, to ima dodatnu težinu, jer se istorija grada i istorija naše vojske tako dugo i tako snažno prepliću - rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da Ćuprija dobro zna koliko su kroz našu istoriju skupo plaćani sloboda i mir te da nas istorija podseća da država mora biti sposobna da zaštiti svoj narod, svoju zemlju i svoje interese.

- Zato danas ulažemo u Vojsku Srbije. Pre četrnaest godina zatekli smo Vojsku Srbije koja je godinama slabljena i sistem odbrane u koji se gotovo ništa nije ulagalo. Srbija je u međuvremenu ekonomski ojačala, a sa njom je jačala i njena vojska. Danas ulažemo u savremeno naoružanje i vojnu opremu, u infrastrukturu, obuku i, što je najvažnije, u ljude koji su izabrali da služe svojoj zemlji. Gradimo vojsku koja uliva poverenje svom narodu i koja je sposobna da sačuva mir, bezbednost i nezavisnost naše otadžbine. Snaga naše zemlje zavisi i od razvijenosti njenih gradova i opština. Ćuprija ima dobar položaj, tradiciju i, pre svega, vredne i sposobne ljude. Na tim temeljima moramo da gradimo i njen dalji razvoj - istakao je ministar Gašić dodavši da je cilj da se stvore uslovi za nove investicije, radna mesta i snažniju privredu, ali i da se mladim ljudima pruži razlog da ostanu i zasnuju porodice u Ćupriji.

Obrativši se prisutnima ministar odbrane rekao je da je Povelja koju je dobio veliko priznanje, ali još više znak poverenja koje se opravdava jedino delima.

Tom prilikom, on je rekao da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije razmatra na koji način i kako da, sledeće godine kada mladi regruti počnu sa služenjem redovnog vojnog roka, garnizonsko mesto bude vraćeno upravo u Ćupriju.

- Nažalost 2005. godine jedan deo kasarne je na čudan način odvojen od kasarne. Ne postoje papiri u opštini Ćuprija, ni u Ministarstvu odbrane za to. To su vremena kada se gledalo da se vojska i potencijali Vojske Srbije unište do maksimuma. Neki objekti su 2007. godine sređeni, ali se vojska nikada nije vratila. Zato sledeće godine očekujte velike investicije u kasarnu u Ćupriji i povratak vojske, a to znači još jednu fabriku u gradu Ćupriji - naglasio je ministar Gašić.

Predsednica opštine Đulinac rekla je da uvek teži boljim rezultatima, bržoj realizaciji projekata i stvaranju lepšeg i privlačnijeg grada. Ona je naglasila da je njena najvažnija dužnost da sasluša građane, pomogne im i pronađe rešenja za njihove probleme, ističući da su upravo ljudi najveća snaga opštine.

Na svečanoj sednici zahvalnica za uspešnu saradnju uručena je ministarki bez portfelja zaduženoj za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjani Macuri. Priznanja i zahvalnice dodeljene su pojedincima i institucijama koji su svojim radom doprineli razvoju i afirmaciji Ćuprije.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Pomoravskog upravnog okruga, lokalnih samouprava i institucija.

