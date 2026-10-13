„Čistoća“ još jednom organizovala spektakl za mališane: Rekordan broj posetilaca na „Danu otvorenih vrata“

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća” Beograd proteklog vikenda još jednom je organizovalo spektakl sa rekordnim brojem posetilaca.

Foto: Gradska čistoća

Tokom tradicionalne manifestacije „Dan otvorenih vrata“ koju ovo preduzeće organizuje već čitavu deceniju, kapije su bile otvorene za najmlađe Beograđane i njihove pratioce, a specijalni gosti ovoga puta su bili i drugari iz Leposavića, sa Kosova i Metohije.

Svi mališani želeli su da se upoznaju sa zaposlenima, načinom rada komunalaca Beograda, ali i da se provozaju svojim omiljenim vozilima koja svakodnevno viđaju i kojima se oduševljavaju na beogradskim ulicama. Vožnja amfibijama, vozilima za zemlju i vodu kojima ekipe „Gradske čistoće“ suzbijaju štetne organizme, smećarcima, elektro-čistilicama, grajferima, radnim mašinama, kamionima najvećih gabarita bila je za svu decu najatraktivniji deo programa.

Ove godine, manifestacija „Dan otvorenih vrata“ započela je edukativnom takmičarskom radionicom sa čuvenim Čistkom koji je pokazao kako se peru kontejneri u specijalnim vozilima namenjenim ovoj vrsti pranja, potom kako i zašto se reciklira, koliko je reciklaža važna, nakon čega je usledila pozorišna predstava „Reciklosaurusi 2: Misija- čista planeta“ i druženje sa Staklosaurusom, Metalosaurusom, Plastikosaurusom, Papirosaurusom, Nikolicom Čistilicom, Reciklatorom i prevaspitanim Prljavosaurusom.

Foto: Gradska čistoća

Tokom ove tradicionalne akcije koju preduzeće organizuje za mališane svih uzrasta, klinci i klinceze su u pratnji svojih roditelja, staratelja, baka, deka, vaspitača, učitelja i nastavnika imali priliku da vide i modernu mehanizaciju za uklanjanje snega, zemlje i „divljih“ deponija, a sve to u obezbeđenom krugu preduzeća.

Preduzeće na ovaj način nastavlja da najmlađim sugrađanima priređuje zabavne, korisne i edukativne vikende. Foto: Gradska čistoća

Svi mališani koji su ovoga puta u rekordnom broju posetili„Čistoću“ dobili su lepa i korisna iznenađenja, interesantne poklončiće, zdravu užinu i osveženje.

