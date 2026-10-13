GRAND KAFA PODSEĆA: „Probudi se, pregledaj se“ – briga o zdravlju počinje prevencijom

U SRBIJI godišnje oko 4.000 žena oboli od raka dojke, dok nažalost njih 1.600 izgubi život.

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Međutim, statistika pokazuje da je rak dojke, ukoliko se otkrije na vreme, izlečiv u 95% slučajeva. Zato briga o zdravlju dojki ne treba da bude tema samo jednog meseca u godini. Redovno praćenje promena, samopregled i preventivni pregledi u skladu sa godinama, i individualnim faktorima rizika mogu biti važan korak ka ranom otkrivanju promena, i pravovremenom reagovanju.

Upravo zato, Grand kafa već šestu godinu zaredom kroz svoje društveno odgovorne aktivnosti podržava edukaciju o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, a kroz ovogodišnju kampanju „Probudi se, pregledaj se“ podseća žene da brigu o svom zdravlju stave na listu svojih prioriteta.

Jedan od najjednostavnijih načina da žena aktivno brine o zdravlju svojih dojki jeste da poznaje svoje telo i obrati pažnju na eventualne promene. Samopregled dojki može se obavljati jednom mesečno 7. do 10. dana ciklusa, a ukoliko se primete promena u veličini ili obliku dojke, čvorić, uvlačenje kože ili bradavice, neuobičajen sekret ili druge promene, važno je obratiti se lekaru.

Pored samopregleda, postoje i druge metode preventivnog pregleda, a izbor zavisi od životne dobi, individualnog rizika i preporuke lekara.

Ultrazvuk dojki – često se koristi kao dopunska metoda pregleda, posebno kod mlađih žena i žena sa gušćim tkivom dojki, ali o tome kada ga treba raditi odlučuje lekar u skladu sa individualnim potrebama. Preporuka je da sve žene starije od 25 godina jednom godišnje odu na preventivni ultrazvuk, a ukoliko imaju porodičnu anamnezu – po preporuci lekara i ranije.

Mamografija – predstavlja važnu metodu za rano otkrivanje raka dojke, naročito kod žena u starijim starosnim grupama. Kada je treba uraditi i koliko često zavisi od godina, faktora rizika i preporuka lekara, odnosno programa skrininga.

Važno je imati na umu da samopregled nije zamena za redovne preventivne preglede. Njegova uloga je da pomogne ženi da uoči eventualne promene, dok se odluka o daljoj dijagnostici donosi u razgovoru sa lekarom. Takođe, ne treba čekati da se pojavi simptom kako bi se razgovaralo sa lekarom. Redovne kontrole i konsultacija sa stručnjakom pomažu da se odredi koji pregledi su odgovarajući i u kom periodu.

„Želimo da poruka ‘Probudi se, pregledaj se’ bude jednostavan, ali jasan podsetnik da briga o zdravlju ne treba da se odlaže, već da uvek bude prioritet. Zato smo svi mi u Grand kafi ponosni što već šestu godinu podržavamo aktivnosti koje podižu svest o važnosti preventivnih pregleda, i ranog otkrivanja raka dojke, jer prevencija zaista može da sačuva živote“, poručila je Vanja Vukadin, regionalna brend menadžerka u Atlantic Grupi.

Prevencija je briga o sebi tokom cele godine

Rano otkrivanje promena može značajno uticati na mogućnosti lečenja, zbog čega je važno da preventivni pregledi ne budu nešto što se odlaže „za neki drugi put“. Nekoliko minuta posvećenih sebi može biti podsetnik da zdravlje treba da bude prioritet tokom cele godine.

„Probudi se, pregledaj se“ zato nije samo slogan, već poziv da zastanemo, oslušnemo svoje telo i napravimo vreme za sebe. Zato ne zaboravite da popijete vašu omiljenu kafu, i odvojite vreme da zakažete pregled, i proverite sa svojim lekarom o tome koja je vrsta preventive odgovarajuća za vas.

ORGANIZOVANI SKRINING

Država Srbija od 2013. sprovodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, koji je namenjen zdravim ženama između 50 i 69 godina. One dobijaju poziv za besplatan mamografski pregled, koji se obavlja na dve godine.

Preventivni pregled nije isto što i organizovani skrining. Na preventivni pregled žena ne treba da čeka poziv; on obuhvata ultrazvuk, mamografski pregled i klinički pregled.