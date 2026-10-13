SRBIJA SE GRADI I RAZVIJA: Od sutra izmene na obilaznici oko Beograda!

NA BUDUĆOJ petlji Ekspo na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Surčin jug (Južni Jadran) i petlje Ostružnica od sutra do 23. oktobra izvodiće se radovi zbog čega će doći do izmena u saobraćaju, najavljeno je iz Puteva Srbije.

Foto: Printskrin Jutjub/Srpski putevi

Radovi će obuhvatati betoniranje nadvožnjaka, zbog čega će biti zauzete preticajne saobraćajne trake, kao i proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac, zbog čega će biti zauzeta zaustavna traka u smeru Surčin - Ostružnica, navedeno je u saopštenju.

U smeru Surčin jug - Ostružnica, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, nakon čega će biti preusmeren na voznu i preticajnu saobraćajnu traku.

U smeru Ostružnica - Surčin jug, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Putevi Srbije Beograd ističu da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije.

Iz Puteva Srbije savetuju svim učesnicima da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

(Tanjug)

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