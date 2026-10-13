Društvo

VAŽNA PORUKA PATRIJARHA PORFIRIJA U AUSTRALIJI: Srbi ovde nisu stranci

В.Н.

13. 10. 2026. u 13:12

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PATRIJARH srpski Porfirije, koji se nalazi u Australiji, zahvalio je ovoj državi koja je pružila mogućnost mnogim Srbima da u njoj pronađu svoj dom.

ВАЖНА ПОРУКА ПАТРИЈАРХА ПОРФИРИЈА У АУСТРАЛИЈИ: Срби овде нису странци

FOTO TANJUG/SPC/bs

- Shvatio sam da Srbi ovde nisu stranci. Oni se ovde osećaju kao domaći, ali nisu zaboravili odakle su došli. Oni su deo ove zajednice i to ne slučajno, već zbog ljubavi, otvorenosti ove zemlje i ljudi koji su im dali priliku da rade i nađu mogućnost za udoban život. Zagrlili ste sve ljude koji su ovde došli i učinili ih braćom. Neka Bog blagoslovi ovu zemlju i ljude, neka i im da mira i zdravlja - poručio je Porfirije.

Uputio je poziv domaćinima da dođu u Srbiju.

On je danas posetio Skupštinu Australije, gde mu je predsedavajući Milton Dik poželeo dobrodošlicu, rekavši da mu je neizmerna čast da dočeka patrijarha srpskog. 

Porfirija je opisao kao nekog ko je duboko posvećen pomaganju mladim ljudima, ne samo svoje zajednice već širom sveta, te njegova poseta ima veliki značaj za srpsku zajednicu u Australiji.

- Srpska zajednica u Australiji je veoma poštovana i deo je istorije naše zemlje generacijama. To je moja zajednica. Ništa više ne volim, nego da idem u srpsku zajednicu u Vilongongu. Za nekoliko nedelja, ići ću na narodni festival kako sam činio već mnogo godina. Australija i Srbija proslavljaju 60 godina čvrstog prijateljstva i diplomatskih odnosa. Srbi u Australiji su izvanredno doprineli razvoju društvenog, kulturnog, ekonomskog i građanskog života - rekao je Milton Dik, a saopštila Srpska pravoslavna crkva. 

Poslanica u Parlamentu Australije i predsedavajuća Grupe prijateljstva sa Srbijom Tanja Lorens izrazila je oduševljenje zbog prilike da može da poželi dobrodošlicu Patrijarhu Porfiriju, te, kako se navodi u saopštenju, rekla da je srpski narod doprineo miru i doneo nadu svakoj zajednici kojoj je to trebalo.

Ambasador u Australiji Rade Stefanović istakao je da su u Australiju dolazili i patrijarh Pavle (2004), kao i Irinej (2016).

- Vaša poruka poruka mira, dijaloga i uzajamnog razumevanja odjekuje duboko unutar ove multikulturalne nacije. U svetu koji se suočava sa kompleksnim izazovima, vaše vođstvo nas podseća na univerzalne vrednosti koje čovečanstvo prepoznaje kroz veru i kulturu - rekao je Stefanović.

(RT Balkan)

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