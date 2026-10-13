ŠAH ZA SLOBODU: Osuđenici iz sedam zavoda učestvuju na šestom svetskom prvenstvu u onljan šahu za lica lišena slobode
OSUĐENICI iz sedam kazneno-popravnih zavoda učestvuju danas na šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode na kojem su osuđenici Kazneno-popravnog zavoda u Nišu prošle godine osvojili četvrto mesto.
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Mile Jandrić, izjavio je da su
u okviru zavoda i na nivou celog sistema izvršenja krivičnih sankcija.
- Osuđenici iz Srbije se ove godine takmiče u konkurenciji sa još 139 timova iz 56
naveo je Jandrić.
On je podsetio da su osuđenici KPZ u Nišu prošle godine osvojili visoko četvrto
mesto tokom trodnevnog takmičenja, ističući da je taj rezultat nagrada za rad cele
šahovske sekcije u tom zavodu.
- U pitanju je zahtevno takmičenje koje iziskuje višemesečne pripreme, ali zato i pobede
ne izostaju poput velikog uspeha osuđenika KPZ Beograd (Padinska skela) koji su u maju,
drugu godinu za redom, osvojili prvo mesto na Evropskom prvenstvu za lica lišena
slobode - naglasio je Jandrić.
Direktor Uprave je podsetio da se u zavodima organizuju kulturne, umetničke i
lica i njihovog lakšeg ponovnog uključivanja u zajednicu.
Na takmičenju učestvuju štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, kao i osuđenici iz najvećih zavoda u zemlji - KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Niš, KPZ Beograd i KPZ Beograd (Padinska skela).
Kazneno-popravne ustanove iz Srbije učestvuju na Svetskom prvenstvu u onlajn
šahu još od prvog turnira 2021. godine koji je pokrenut na inicijativu bivšeg svetskog
prvaka u šahu Anatolija Karpova u saradnji sa Svetskom šahovskom fedracijom u
okviru projekta „Šah za slobodu“.
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