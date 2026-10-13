ŠAH ZA SLOBODU: Osuđenici iz sedam zavoda učestvuju na šestom svetskom prvenstvu u onljan šahu za lica lišena slobode

OSUĐENICI iz sedam kazneno-popravnih zavoda učestvuju danas na šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode na kojem su osuđenici Kazneno-popravnog zavoda u Nišu prošle godine osvojili četvrto mesto.

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Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Mile Jandrić, izjavio je da su



u okviru zavoda i na nivou celog sistema izvršenja krivičnih sankcija.

- Osuđenici iz Srbije se ove godine takmiče u konkurenciji sa još 139 timova iz 56



država i samo taj podatak dovoljno govori koliko je takmičenje zahtevno za svaku ekipu -naveo je Jandrić.

On je podsetio da su osuđenici KPZ u Nišu prošle godine osvojili visoko četvrto

mesto tokom trodnevnog takmičenja, ističući da je taj rezultat nagrada za rad cele

šahovske sekcije u tom zavodu.

- U pitanju je zahtevno takmičenje koje iziskuje višemesečne pripreme, ali zato i pobede

ne izostaju poput velikog uspeha osuđenika KPZ Beograd (Padinska skela) koji su u maju,

drugu godinu za redom, osvojili prvo mesto na Evropskom prvenstvu za lica lišena

slobode - naglasio je Jandrić.

Direktor Uprave je podsetio da se u zavodima organizuju kulturne, umetničke i



lica i njihovog lakšeg ponovnog uključivanja u zajednicu.

Na takmičenju učestvuju štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, kao i osuđenici iz najvećih zavoda u zemlji - KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Niš, KPZ Beograd i KPZ Beograd (Padinska skela).

Kazneno-popravne ustanove iz Srbije učestvuju na Svetskom prvenstvu u onlajn

šahu još od prvog turnira 2021. godine koji je pokrenut na inicijativu bivšeg svetskog

prvaka u šahu Anatolija Karpova u saradnji sa Svetskom šahovskom fedracijom u

okviru projekta „Šah za slobodu“.