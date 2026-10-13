STIŽE VELIKI PREOKRET VREMENA: Čubrilo otkrio gde se očekuje sneg
DO KRAJA nedelje očekuje se uglavnom suvo, vetrovito i sveže vreme, uz slabu kišu samo lokalno i pojačan severni i severozapadni vetar.
Noći će biti veoma hladne, sa slabim mrazevima uglavnom iznad 900 metara, a oko 21. i 22. oktobra moguć je novi talas zahlađenja i sneg na višim terenima.
U danima pred nama očekuje nas uglavnom suvo, vetrovito i relativno sveže vreme, dok su obilnije padavine moguće tek pred sam kraj oktobra, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.
Do kraja ove nedelje preovlađivaće promenljivo oblačno vreme.
Slaba kiša moguća je samo u utorak na jugoistoku Srbije, kao i u petak u istočnim i jugoistočnim predelima, ali će količina padavina biti simbolična.
Prema rečima Čubrila, duvaće umeren, na udare i pojačan severni i severozapadni vetar, naročito do četvrtka, dok se duž obale očekuje jaka i vrlo jaka bura.
Prema vremenskoj prognozi, noći će biti veoma hladne sa minimalnim temperaturama od 0 do 10 stepeni Celzijusa, a slabi mrazevi očekuju se uglavnom u predelima iznad 900 metara nadmorske visine.
Tokom dana biće sveže, sa maksimalnim temperaturama u rasponu od 12 do 18 stepeni, što je nešto ispod proseka za ovaj deo godine.
Za naredni vikend prognozira se suvo i malo toplije vreme tokom dana, ali će noći i dalje ostati vrlo hladne.
Nakon tog manjeg otopljenja, oko 21. i 22. oktobra moguće je novo, jače zahlađenje usled spuštanja hladnog vazduha.
Čubrilo napominje da će taj vazduh biti siromašan vlagom, pa će uslovi za slabu kišu i sneg (iznad 900 metara nadmorske visine) postojati samo lokalno, uz ponovo pojačan do jak severozapadni vetar.
Promena sinoptičkog trenda, koja bi našim krajevima donela obilnije padavine, moguća je tek krajem meseca usled potencijalne aktivacije Sredozemlja.
Sve do tada zadržaće se pretežno suvo, ali sveže vreme.
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