"USKORO NOVI INOVATIVNI LEKOVI ZA RETKE BOLESTI" Vučić: Verujem da će to značiti ogromno olakšanje
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izavio je danas govoreći o ulaganjima u zdravstvo, da će, ukoliko dobije poverenje građana i postane predsednik vlade, uskoro obavestiti javnost o tome koji su novi inovativni lekovi za retke bolesti prihvaćeni.
- Verujem da će to značiti ogromno olakšanje, pre svega za roditelje obolele dece, ali i za odrasle ljude koji boluju od takvih bolesti i kojima to može mnogo da pomogne u budućnosti - naveo je Vućić u uživo prenosu na društvenim mrežama.
(Tanjug)
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