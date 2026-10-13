Društvo

"USKORO NOVI INOVATIVNI LEKOVI ZA RETKE BOLESTI" Vučić: Verujem da će to značiti ogromno olakšanje

В. Н.

13. 10. 2026. u 14:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izavio je danas govoreći o ulaganjima u zdravstvo, da će, ukoliko dobije poverenje građana i postane predsednik vlade, uskoro obavestiti javnost o tome koji su novi inovativni lekovi za retke bolesti prihvaćeni.

УСКОРО НОВИ ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА РЕТКЕ БОЛЕСТИ Вучић: Верујем да ће то значити огромно олакшање

Foto: J. Lemajić

- Verujem da će to značiti ogromno olakšanje, pre svega za roditelje obolele dece, ali i za odrasle ljude koji boluju od takvih bolesti i kojima to može mnogo da pomogne u budućnosti - naveo je Vućić u uživo prenosu na društvenim mrežama.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

0 0

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POKLON STAR TRI VEKA I IZUZETNO VREDAN: Čime je svekrva darovala Cecu na dan venčanja?

POKLON STAR TRI VEKA I IZUZETNO VREDAN: Čime je svekrva darovala Cecu na dan venčanja?