OGROMAN POŽAR PROGUTAO HOTEL NA KOPAONIKU: Radovi na renoviranju bili pri kraju, osvanule jezive slike jutro posle požara
VELIKI požar izbio je tokom noći na Kopaoniku, a vatra je zahvatila ceo hotel.
Na terenu su bili vatrogasci iz više gradova koji se borili sa vatrenom stihijom, dok je gašenje bilo otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala.
Ovog jutra sablasne slike - posledice požara su ogromne, dobar deo hotela je totalno izgoreo, a vatrogasci su dežurali i ovog jutra.
Sinoć je oko ponoći buknuo požar na Kopaoniku, a vatrom je zahvaćen ceo objekat jednog hotela.
Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah.
Međutim, požar još nije ugašen, ali je lokalizovan.
Požar gase ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara.
Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala.
Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru.
Povređenih nema.
Očekuje se više informacija o okolnostima izbijanja požara.
Hotel je od pre godinu dana u fazi renoviranja, koje se privodilo kraju.
(Blic)
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