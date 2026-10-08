OGROMAN POŽAR PROGUTAO HOTEL NA KOPAONIKU: Radovi na renoviranju bili pri kraju, osvanule jezive slike jutro posle požara

VELIKI požar izbio je tokom noći na Kopaoniku, a vatra je zahvatila ceo hotel.

Foto: Printscreen / RTS

Na terenu su bili vatrogasci iz više gradova koji se borili sa vatrenom stihijom, dok je gašenje bilo otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala.

Ovog jutra sablasne slike - posledice požara su ogromne, dobar deo hotela je totalno izgoreo, a vatrogasci su dežurali i ovog jutra.

Spalili su najlepsi hotel na Kopaonik! Ode i Klub A https://t.co/8Bd0Pmgaja — Beatriče (@Allberobello) October 8, 2026

Sinoć je oko ponoći buknuo požar na Kopaoniku, a vatrom je zahvaćen ceo objekat jednog hotela.

Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah.

Međutim, požar još nije ugašen, ali je lokalizovan.

Požar gase ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara.

Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala.

Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru.

Povređenih nema.

Očekuje se više informacija o okolnostima izbijanja požara.

Hotel je od pre godinu dana u fazi renoviranja, koje se privodilo kraju.

(Blic)