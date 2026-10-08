SRBIJA NA UDARU OBILNIH PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM: U ovim delovima naše zemlje će biti najgore

PRED nama je pravi letnji dan. Maksimalna temperatura biće i do čak 30 stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Već kasnije večeras u Vojvodini se očekuju kiša i pljuskovi.

U petak na severu osetno svežije, temperatura do 20 stepeni, a u ostalim predelima i dalje toplo, na istoku Srbije i do 28 stepeni.

Očekuju se kiša, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom. U subotu i dalje toplo. Znatno obilnijih padavina i jakih oluja sa grmljavinom biće u našem regionu, naročito u

oblasti Jadrana i u njegovom zaleđu.

Od nedelje osetno hladnije sa kišom i pljuskovima. Temperatura u padu. Sledeće sedmice kišovito, uz vreme nalik jesenjem.

Najhladnije će biti sredinom sledeće sedmice, pa će oko 15. oktobra vreme biti pravo jesenje i kišovito, uz maksimalne temperature od 10 do 16 stepeni, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Na višim planinama očekuje se sneg. Sneg će padati uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine, pa će se zabeleti Kopaonik, Golija, Zlatar, Stara planina i više planine na Kosovu i Metohiji.

Stabilizacija vremena očekuje se krajem sledeće sedmice, pa će nakon 17. oktobra uslediti otopljenje i postepeni porast temperature vazduha, pri čemu bi one uz suvo vreme oko 20. oktobra bile oko 20 stepeni.

(Telegraf.rs)

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