PORFIRIJE STIGAO U MELBURN: Dočekao ga mitropolit australijsko-novozelandski Siluan
PATRIJARH srpski Porfirije stigao je u Melburn i počeo kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj tokom koje će obići Melbrun, Kanberu i Sidnej, a na aerodromu ga je dočekao mitropolit australijsko-novozelandski Siluan.
Zajedno sa mitropolitom Siluanom, patrijarha su dočekali i mitropolit srednjezapadnoamerički Longin, brojni sveštenoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i vernici, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
Mitropolit Siluan je istakao da je dobrodošlica puna ljubavi upućena patrijarhu na međunarodnom aerodromu u Melburnu više od svake reči je potvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na Petom kontinentu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
- Deca Crkve danas su rasejana po svetu, a njih sabira upravo poglavar Crkve kao duhovni roditelj i onaj koji predvodi Crkvu, rekao je Siluan. On je u obraćanju vernicima svoje eparhije istakao da je dolazak patrijarha istorijski trenutak za taj, kako je naveo, deo misionarskog prostora Srpske Crkve koji uprkos velikoj geografskoj udaljenosti od Srbije istrajava u čuvanju svoje vere i tradicije. Ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović rekao je da poseta patriharha srpsku zajednicu u Australiji treba da okrepi i ojača duhovno.
-Da pokažemo ponos i snagu kao srpska zajednica ovde, ali istovremeno da dobijemo novu energiju da nastavimo dalje - rekao je Stefanović.
On je istakao da je Ambasada Republike Srbije u Australiji pružila podršku Mitropoliji australijsko-novozelandskoj u organizaciji kanonske posete patrijarha Porfirija.
Da doček protekne u duhu narodnog stvaralaštva postarali su se članovi folklornih društava iz nekoliko gradova u australijskoj državi Viktorija koji su, pod umetničkim rukovođenjem gđe Olivere Bijelić, izveli srpske pesme i igre u izvornoj narodnoj nošnji, navodi se u saopštenju. Porfirije je treći poglavar Srpske Crkve koji je posetio Australiju - prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle, a 2016. patrijarh Irinej.
U pratnji patrijarha Porfirija su mitropoliti timočki Ilarion i niški Arsenije, episkopi bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije arhimandrit Danilo, protođakon prof. dr Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Perić, ipođakoni Dejan Nakić i Vladimir Jelić.
Zajedno sa mitropolitom Siluanom, najdraže goste su dočekali i mitropolit srednjezapadnoamerički g. Longin, brojni sveštenoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i vernici.
Prema programu posete, kako je objavila Srpska pravoslavna crkva, patrijarh Porfirije će u Melburnu biti danas u Sabornom hramu Svete Trojica u Bransviku, u subotu 10. oktobra u manastiru Svetoga Save u Ilajnu i u nedelju, 11. oktobra u hramu Svetog arhiđakona Stefana u Kizbori. Patrijarh će u Kanberi biti u sredu, 14. oktobra u manastiru Svetog Save - Novi Kalenić, a u Sidneju, u sredu 14. oktobra u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Kabramati, zatim u četvrtak, 15. oktobra biće priređen svečani banket u čast patrijarha srpskog u Crkvenoj opštini Svetog arhiđakona Stefana u Ruti Hilu, dok u subotu 17. oktobra patrijarh biti u hramu Rođenja Hristovog na Koledžu "Sveti Sava" u Varovilu, a u nedelju 18. oktobra na Koledžu "Sveti Sava" u Varovilu.
(Tanjug)
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