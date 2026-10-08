OBILNE PADAVINE OČEKUJU OVE DELOVE: Tamni oblaci jure prema Srbiji
NASTAVLjA se letnje vreme, a širom Srbije i u Beogradu temperature su juče dostigle 28 stepeni. Još toplije biće danas, a maksimalna temperatura biće do 30 stepeni.
Očekuje se i postepeno povećanje oblačnosti.
U ovom času nad centralnim delom Mediterana formira se snažan oblačni sistem sa obilnim pljuskovima i jakim olujama sa grmljavinom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Ovaj oblačni i padavinski sistem premešta se dalje na istok i već sutra će zahvatiti oblast Jadrana, Srbiji doneti povećanje oblačnosti.
Kasnije tokom večeri severozapadne i jugozapadne, a tokom noći i u petak i ostale predele Srbije zahvatiće oblačnost sa padavinama sa zapada i sa Jadrana, pa se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Duvaće pojačan jugozapadni vetar, pa će biti i dalje veoma toplo.
Maksimalna temperatura u petak biće od 22 u Bačkoj do 28 stepeni na jugoistoku i istoku Srbije.
Obilnije padavine očekuju se na jugu i jugozapadu Srbije, a moglo bi pstai i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Na severu će biti suvo.
Za vikend se očekuje zahlađenje i postepeni dalji pad temperature vazduha i prodor hladnije vazdušne mase sa severa, pa će one biti i ispod 20 stepeni, a vreme biti nalik kalendarskom i jesenjem.
(Telegraf)
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