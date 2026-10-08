VOZAČI, OPREZ! AMSS se oglasio važnim saopštenjem

ČESTA pojava magle moguća je tokom jesenjih jutra kada se temperatura u Srbiji kreće oko nultog podeljka, navodi se u izveštaju AMSS.

Foto: Unsplash/Ries Bosch ries_bosch

Takvi vremenski uslovi čest su poslednjih dana na području Zaječara, Sjenice i Leskovca, pa AMSS apeluje na vozače da u jutarnjim ali i u kasnim noćnim satima zato budu oprezniji u vožnji.

Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do sedam sati.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Kelebija 420 minuta, Horgoš i Batrovci po 300 minuta, Šid 120 minuta i Bezdan 240 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

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