NARODNI GENERAL: Ratni pratilac otkrio kakva je ljudska veličina bio Ratko Mladić
GENERAL Ratko Mladić je voleo uvek da je među narodom, najviše je voleo da bude sa narodom, da se druži, da čuje njihovu reč i šta ih muči i sve probleme, rekao je za RTRS saradnik i ratni pratilac generala Mladića Zoran Zrnić.
- Isto tako i sa vojnicima, uvek je voleo da razgovara, da dele svoja iskustva i zapažanja, pa i informacije koje su vredile sa ratišta. Sa oficirima isto tako, bio je izuzetno strog, čak mislim da je bio stroži prema oficirima nego prema vojnicima - naveo je Zrnić.
(RTRS)
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