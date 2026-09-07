Društvo

NARODNI GENERAL: Ratni pratilac otkrio kakva je ljudska veličina bio Ratko Mladić

Novosti online

07. 09. 2026. u 12:19

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GENERAL Ratko Mladić je voleo uvek da je među narodom, najviše je voleo da bude sa narodom, da se druži, da čuje njihovu reč i šta ih muči i sve probleme, rekao je za RTRS saradnik i ratni pratilac generala Mladića Zoran Zrnić.

НАРОДНИ ГЕНЕРАЛ: Ратни пратилац открио каква је људска величина био Ратко Младић

Foto: MICHAEL EVSTAFIEV / AFP / Profimedia

- Isto tako i sa vojnicima, uvek je voleo da razgovara, da dele svoja iskustva i zapažanja, pa i informacije koje su vredile sa ratišta. Sa oficirima isto tako, bio je izuzetno strog, čak mislim da je bio stroži prema oficirima nego prema vojnicima - naveo je Zrnić.

Foto: Фото: N.Skenderija

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(RTRS)

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