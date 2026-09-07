OVDE ĆE POČIVATI GENERAL MLADIĆ: Po sopstvenoj želji biće sahranjen pored ćerke Ane (FOTO/VIDEO)
U CRKVU Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, i dalje pristiže veliki broj građana koji žele da odaju poštu generalu Mladiću. Posle opela koje će služiti patrijarh Porfirije, general će biti ispraćen do večne kuće.
Po sopstvenoj želji, Ratko Mladić biće sahranjen na Topčiderskom groblju, pored ćerke Ane.
Veliki broj građana došao je na poslednji ispraćaj generala Mladića. Reke ljudi čekaju ispred crkve na Vidikovcu.
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