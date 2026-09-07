SVI SRBI ISPRAĆAJU GENERALA: Pogledajte fotografije - Beograd izašao na ulice, narod se dostojanstveno oprašta od Ratka Mladića

KOVČEG sa telom generala Ratka Mladića izložen je u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.

Foto: N.Skenderija

Patrijarh služi opelo

U Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u 12 časova počelo je opelo nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, a opelo služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Delegacija Republike Srpske odala počast generalu

Predsednik SNSD Milorad Dodik, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović odali su počast generalu.

Najviši zvaničnici Srpske izjavili su saučešće porodici Mladić.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Nepregledne kolone građana

Sve je više naroda na poslednjem ispraćaju generala.

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

General će počivati pored ćerke Ane

General Mladić biće sahranjen na Topčiderskom groblju, pored ćerke Ane, što je bila njegova želja.

Danilo Vučić sa narodom na sahrani generala

Danilo Vučić, sin predsednika Aleksandra Vučića, sa narodom prisustvuje sahrani generala Mladića.

Foto: Printskrin/Informer

Stigao veliki broj građana iz unutrašnjosti Srbije, RS i Crne Gore

Zatvorene su ulice oko Crkve Svetog Luke, kao i neke ulice na Banovom Brdu koje vode ka Vidikovcu, a policija reguliše saobraćaj.

Veliki broj građana stigao je autobusima u Beograd iz unutrašnjosti Srbije, Republike Srpske, Crne Gore kako bi odali poštu Mladiću.

FOTO: Novosti

Na ispraćaju generala je i Aleksandar Vulin i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Tu je i Nenad Popović.

FOTO: N. Skenderija

Poštu generalu Mladiću odali su i ministri pravde Republike Srpske Goran Selak i rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, kao i bivši ministar nacionalne odbrane Grčke Panos Kamenos.

Foto: N.Skenderija

FOTO: N. Skenderija

FOTO: Novosti

Veliki broj građana čeka da oda poštu generalu

Veliki broj građana odaje poštu generalu Ratku Mladiću gde je izložen kovčeg sa njegovim telom.

U toku je sveta zaupokojena liturgija, koju služi protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, uz sasluženje sveštenstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Poštu generalu Mladiću odaju građani iz Srbije i Republike Srpske.

U porti crkve građani pale sveće.

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Odavanje pošte Mladiću i mimohod trajaće do 12 časova, kada će biti služeno opelo.

N. Skenderija

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

N. Skenderija

N. Skenderija

Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke. General će biti sahranjen pored ćerke Ane.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

General Mladić je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.

Mladić je pre smrti imao više moždanih udara, a njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.

Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.