REKA LJUDI ČEKA DA ODA POSLEDNJU POŠTU GENERALU: Hiljade građana na ispraćaju Ratka Mladića (VIDEO)

NEKADAŠNjI komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić biće sahranjen danas u Beogradu, a poslednjem ispraćaju generala prisustvuje veliki broj ljudi.

FOTO: N. Skenderija

Reka ljudi od ranog jutra čeka da oda počast i poslednju poštu Ratku Mladiću.

Kovčeg sa telom generala Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a građani će od 7 do 12 časova moći da mu odaju poštu.

U crkvi su Darko Mladić, sin Ratka Mladića i saborci generala Mladića.

Na kovčegu sa telom generala Mladića su njegova kapa i sablja, a ispred kovčega, uz Mladićevu fotografiju, ordenje, kao i venac u bojama srpske zastave.

Pored kovčega stoje pripadnici Vojske Srbije.

Oko crkve Svetog Luke od ranog jutra okupljaju se građani koji žele da odaju poštu generalu Mladiću.