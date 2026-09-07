REKA LJUDI ČEKA DA ODA POSLEDNJU POŠTU GENERALU: Hiljade građana na ispraćaju Ratka Mladića (VIDEO)
NEKADAŠNjI komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić biće sahranjen danas u Beogradu, a poslednjem ispraćaju generala prisustvuje veliki broj ljudi.
Reka ljudi od ranog jutra čeka da oda počast i poslednju poštu Ratku Mladiću.
Kovčeg sa telom generala Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a građani će od 7 do 12 časova moći da mu odaju poštu.
U crkvi su Darko Mladić, sin Ratka Mladića i saborci generala Mladića.
Na kovčegu sa telom generala Mladića su njegova kapa i sablja, a ispred kovčega, uz Mladićevu fotografiju, ordenje, kao i venac u bojama srpske zastave.
Pored kovčega stoje pripadnici Vojske Srbije.
Oko crkve Svetog Luke od ranog jutra okupljaju se građani koji žele da odaju poštu generalu Mladiću.
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