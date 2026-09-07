Društvo

REKA LJUDI ČEKA DA ODA POSLEDNJU POŠTU GENERALU: Hiljade građana na ispraćaju Ratka Mladića (VIDEO)

В. Н.

07. 09. 2026. u 09:45

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NEKADAŠNjI komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić biće sahranjen danas u Beogradu, a poslednjem ispraćaju generala prisustvuje veliki broj ljudi.

РЕКА ЉУДИ ЧЕКА ДА ОДА ПОСЛЕДЊУ ПОШТУ ГЕНЕРАЛУ: Хиљаде грађана на испраћају Ратка Младића (ВИДЕО)

FOTO: N. Skenderija

Reka ljudi od ranog jutra čeka da oda počast i poslednju poštu Ratku Mladiću.

Kovčeg sa telom generala Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a građani će od 7 do 12 časova moći da mu odaju poštu.

U crkvi su Darko Mladić, sin Ratka Mladića i saborci generala Mladića. 

Foto: FOTO: N. Skenderija

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Na kovčegu sa telom generala Mladića su njegova kapa i sablja, a ispred kovčega, uz Mladićevu fotografiju, ordenje, kao i venac u bojama srpske zastave.

Pored kovčega stoje pripadnici Vojske Srbije.

Oko crkve Svetog Luke od ranog jutra okupljaju se građani koji žele da odaju poštu generalu Mladiću.

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