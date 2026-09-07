Društvo

uživoNAROD SE OPRAŠTA OD GENERALA RATKA MLADIĆA: Kovčeg sa telom izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2026. u 07:43 >> 09:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOVČEG sa telom generala Ratka Mladića izložen je u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.

НАРОД СЕ ОПРАШТА ОД ГЕНЕРАЛА РАТКА МЛАДИЋА: Ковчег са телом изложен у цркви Светог Луке на Видиковцу (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Prvi snimci sa Košutnjaka

Veliki broj građana odaje poštu generalu Ratku Mladiću gde je izložen kovčeg sa njegovim telom.

Foto: FOTO TANJUG/ SPC

POGLEDAJ GALERIJU

U toku je sveta zaupokojena liturgija, koju služi protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, uz sasluženje sveštenstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke. 

Poštu generalu Mladiću odaju građani iz Srbije i Republike Srpske.

U porti crkve građani pale sveće.

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Opelo služi patrijarh Porfirije

Odavanje pošte Mladiću i mimohod trajaće do 12 časova, kada će biti služeno opelo.

Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.

N. Skenderija

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

N. Skenderija

N. Skenderija

Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke. General će biti sahranjen pored ćerke Ane.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

General Mladić je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.

Mladić je pre smrti imao više moždanih udara, a njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.

Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana