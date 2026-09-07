KOVČEG sa telom generala Ratka Mladića izložen je u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Prvi snimci sa Košutnjaka

Veliki broj građana odaje poštu generalu Ratku Mladiću gde je izložen kovčeg sa njegovim telom.

U toku je sveta zaupokojena liturgija, koju služi protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, uz sasluženje sveštenstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Poštu generalu Mladiću odaju građani iz Srbije i Republike Srpske.

U porti crkve građani pale sveće.

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Opelo služi patrijarh Porfirije

Odavanje pošte Mladiću i mimohod trajaće do 12 časova, kada će biti služeno opelo.

Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.

N. Skenderija

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

N. Skenderija

N. Skenderija

Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke. General će biti sahranjen pored ćerke Ane.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

General Mladić je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.

Mladić je pre smrti imao više moždanih udara, a njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.

Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.