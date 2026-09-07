uživoNAROD SE OPRAŠTA OD GENERALA RATKA MLADIĆA: Kovčeg sa telom izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu (FOTO/VIDEO)
KOVČEG sa telom generala Ratka Mladića izložen je u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.
Prvi snimci sa Košutnjaka
Veliki broj građana odaje poštu generalu Ratku Mladiću gde je izložen kovčeg sa njegovim telom.
U toku je sveta zaupokojena liturgija, koju služi protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, uz sasluženje sveštenstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.
Poštu generalu Mladiću odaju građani iz Srbije i Republike Srpske.
U porti crkve građani pale sveće.
Opelo služi patrijarh Porfirije
Odavanje pošte Mladiću i mimohod trajaće do 12 časova, kada će biti služeno opelo.
Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.
Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke. General će biti sahranjen pored ćerke Ane.
General Mladić je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.
Mladić je pre smrti imao više moždanih udara, a njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.
Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.
Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.
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