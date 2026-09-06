"NAROD NAŠ MORAMO ZAŠTITITI" Ovako je govorio general Mladić (VIDEO)

GENERAL Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Foto: D. Milovanović

Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.

- Mi ih nikad nećemo prvi napasti, niti smo to do sad radili, ali mi se moramo braniti. Narod naš moramo zaštititi, ovde su rođeni naši prađedovi, ovde su naši koreni, prema tome oni su došli na ovaj prostor. I živeli su lepo i mogli su i dalje lepo... - govorio je nekada Ratko Mladić.

"Mi ih nikad nećemo prvi napasti, niti smo to do sad radili, ali mi se moramo braniti. Narod naš moramo zaštititi, ovde su rođeni naši prađedovi, ovde su naši koreni, prema tome oni su došli na ovaj prostor. I živeli su lepo i mogli su i dalje lepo..."



Trnovo, Petrovdan 1993. pic.twitter.com/Xz74MfqOk5 — Stari Pragista (@StariPragista93) September 6, 2026