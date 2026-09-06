Društvo

MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

Novosti online

06. 09. 2026. u 22:35

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GENERAL Ratko Mladić je u avgustu 1992. godine naredio da se helikopterom Vojske Republike Srpske iz ratnog Goražda spasi i prebaci na lečenje teško bolesna petogodišnja muslimanska devojčica Minka Živojević.

МИНКА ЖИВИ ЗАХВАЉУЈУЋИ ГЕНЕРАЛУ МЛАДИЋУ: Ратко је спасао живот муслиманској девојчици (ВИДЕО)

Foto: Printskrin RTRS

Minka Živojević je imala pet godina kada se teško razbolela (problemi sa slepim crevom/infekcija) u opkoljenom Goraždu, gde nije imala adekvatnu medicinsku pomoć.

Njen otac Meho Živojević zatražio je pomoć i prebacivanje deteta u vojnu bolnicu, a zauzvrat je ponuđena razmena za zarobljene Srbe.

Iako razmena nije u potpunosti sprovedena prema dogovorenom broju ljudi, general Mladić je odobrio slanje helikoptera kako bi se dete spasilo.

Devojčica je uspešno prebačena na Sokolac, gde je zbrinuta u vojnoj bolnici i izlečena.

General Mladić je redovno posećivao ranjenike, a svaki put je posetio Minku i donosi joj slatkiše. Od lekara je posebno tražio da vode računa o njoj.

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.

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