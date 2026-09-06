ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

NAVIJAČE Crvene zvezde i Partizana ujedinio je general Ratko Mladić.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Pristalice beogradskih večitih rivala zajedno su skandirali ime nedavno preminulog generala, koji će u ponedeljak biti sahranjen u Beogradu.

General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.