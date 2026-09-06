Društvo

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

Novosti online

06. 09. 2026. u 22:42

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NAVIJAČE Crvene zvezde i Partizana ujedinio je general Ratko Mladić.

ЗАЈЕДНО СКАНДИРАЛИ КОМАНДАНТУ РАТКУ: Генерал Младић ујединио навијаче Звезде и Партизана

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Pristalice beogradskih večitih rivala zajedno su skandirali ime nedavno preminulog generala, koji će u ponedeljak biti sahranjen u Beogradu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.

Foto: Фото: Новости/Ч.В.

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