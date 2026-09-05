I DALJE BUKTI NA SUVOJ PLANINI: Plamen krenuo prema Nišu, više od 100 vatrogasaca i ruski „Iljušin“ u borbi
POŽAR na Suvoj planini proširio se iz sela u opštini Bela Palanka ka delu planine prema Nišu, a u gašenju učestvuje i ruski "Iljušin" pored više od 100 vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u JP "Srbijašume", i brojnih planinara.
Požar na Suvoj planini proširio se prema Nišu, u gašenju učestvuje i ruski "Iljušin".
Kako je načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Srđan Mitrović izjavio za RTS požarom je zahvaćeno područje oko najvišeg vrha Trem, tako da se požar vidi sa svih strana planine.
Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice "Devojački grob", na nadmorskoj visini od 1.300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han.
Teren je izuzetno nepristupačan za gašenje.
U Sektoru za vanredne situacije kažu da nema objekata na toj visini, tako da stanovništvo sela sa teritorija opština Gadžin Han, Bela Palanka i grada Niša nije ugroženo.
Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot, nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata.
(Sputnjik)
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