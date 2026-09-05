Društvo

I DALJE BUKTI NA SUVOJ PLANINI: Plamen krenuo prema Nišu, više od 100 vatrogasaca i ruski „Iljušin“ u borbi

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 13:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAR na Suvoj planini proširio se iz sela u opštini Bela Palanka ka delu planine prema Nišu, a u gašenju učestvuje i ruski "Iljušin" pored više od 100 vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u JP "Srbijašume", i brojnih planinara.

И ДАЉЕ БУКТИ НА СУВОЈ ПЛАНИНИ: Пламен кренуо према Нишу, више од 100 ватрогасаца и руски „Иљушин“ у борби

Foto: Vikipedija/GNU 1.2/Dmitriy Pichugin

Požar na Suvoj planini proširio se prema Nišu, u gašenju učestvuje i ruski "Iljušin".

Kako je načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Srđan Mitrović izjavio za RTS požarom je zahvaćeno područje oko najvišeg vrha Trem, tako da se požar vidi sa svih strana planine.

Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice "Devojački grob", na nadmorskoj visini od 1.300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han.

Teren je izuzetno nepristupačan za gašenje.

U Sektoru za vanredne situacije kažu da nema objekata na toj visini, tako da stanovništvo sela sa teritorija opština Gadžin Han, Bela Palanka i grada Niša nije ugroženo.

Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot, nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Vatrogasac sve objasnio: Ovako nešto nisam video za 40 godina

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače