I DALJE BUKTI NA SUVOJ PLANINI: Plamen krenuo prema Nišu, više od 100 vatrogasaca i ruski „Iljušin“ u borbi

POŽAR na Suvoj planini proširio se iz sela u opštini Bela Palanka ka delu planine prema Nišu, a u gašenju učestvuje i ruski "Iljušin" pored više od 100 vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u JP "Srbijašume", i brojnih planinara.

Foto: Vikipedija/GNU 1.2/Dmitriy Pichugin

Požar na Suvoj planini proširio se prema Nišu, u gašenju učestvuje i ruski "Iljušin".

Kako je načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Srđan Mitrović izjavio za RTS požarom je zahvaćeno područje oko najvišeg vrha Trem, tako da se požar vidi sa svih strana planine.

Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice "Devojački grob", na nadmorskoj visini od 1.300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han.

Teren je izuzetno nepristupačan za gašenje.

U Sektoru za vanredne situacije kažu da nema objekata na toj visini, tako da stanovništvo sela sa teritorija opština Gadžin Han, Bela Palanka i grada Niša nije ugroženo.

Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot, nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Vatrogasac sve objasnio: Ovako nešto nisam video za 40 godina