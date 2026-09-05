SRPSKI VEZ USKORO POD ZAŠTITOM UNESKA: Otvoren Festival pirotskog ćilima

FESTIVAL pirotskog ćilima održava se od 4. do 6. septembra u Pirotu, a u okviru festivala biće organizovane i radionice tkanja pirotskog ćilima.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ćirić

Otvarajući ovogodišnji Festival pirotskog ćilima, u dvorištu Muzeja Ponišavlja u Pirotu, gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, izjavio je da se očekuje da tokom ove ili početkom naredne, pirotski ćilim bude kao brend i pod zaštitom Uneska.

- Pirotski ćilim je odavno zaštićen oznakom geografskog porekla u našoj zemlji, ali očekujemo da u narednom periodu, možda već do kraja ove godine, ili sledeće, bude zaštićen i kod Uneska, kao svetsko kulturno dobro. To je velika stvar za Pirot i mi pored festivala pirotskog ćilima i samog pirotskog ćilima, imamo još dva važna brenda i svaki od njih ima svoj festival - pirotska peglana kobasica i pirotski kačkavalj. Već za oko dve nedelje imaćemo i Sajam pirotskog sira i kačkavalja. Pre dve godine smo darivali i Hilandar, u čijoj trpezariji se danas ponosno nalazi velika kolekcija pirotskih ćilima - kazao je Vasić.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ćirić

Lea Vučić, kustos Muzeja Ponišavlja, kazala je da je u okviru ovogodišnjeg Festivala pirotskog ćilima, priređena i jedna novina, a to su ćilimi iz privatnih kolekcija Piroćanaca.

- Tu bih posebno izdvojila ćilim koji je napravljen krajem 19. veka, i od tada se, do danas, prenosi s kolena na koleno u jednoj pirotskoj porodici - kazala je Vučić.

Manifestaciju je obišla i pomoćnica ministra turizma Višnja Rakić.

- Pirot je, ne bez razloga, moj omiljen grad, iako nisam odavde. Verujem da će pirotski ćilim biti, ne samo brend ovog grada, već jedan nebrušeni brilijant u narednim godinama. Vraćamo se našim korenima, a moram da se pohvalim i da u svojoj kući imam jedan pirotski ćilim koji je star 30 godina' - kazala je pomoćnica Rakić.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ćirić

Otvaranju ove manifestacije prisustvovala je i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, koja je istakla da je srpski narod bogat, a upravo brend poput pirotskog ćilima govori u prilog tome.

- Zato je pirotski ćilim mnogo više od tkanine, i zato je ćilimarstvo u ovim krajevima mnogo više od zanata, jer su u njemu svi simboli naših nada, ljubavi, stremljenja, svega onoga zbog čega smo živeli i umirali - kazala je Stamenkovski.

Foto: Tanjug/Aleksandar Ćirić

Festival pirotskog ćilima trajaće tri dana, a u okviru festivala biće organizovane i radionice tkanja pirotskog ćilima namenjene mladima, ali i onima koji se interesuju za očuvanje kulturnog identiteta ovog kraja.

(Tanjug)

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