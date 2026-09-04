20 GODINA UDRUŽENJA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE 'MOJ SREM': Poslata snažna poruka - Zajedno u borbi za bolji položaj obolelih!
POVODOM obeležavanja jubileja „20 godina od osnivanja Udruženja multiple skleroze Srema „Moj Srem“ Inđija, Društvo multiple skleroze Vojvodine Novi Sad u partnerstvu sa Udruženjem obolelih od multiple skleroze Srema „Moj Srem“ Inđija, a uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, organizovalo je ovaj prelepi događaj.
Pesmom, igrom i govorima istaknutih članova udruženja, kao i evociranjem uspomena, obeleženo je 20 godina predanog rada, okupljanja članova udruženja na očuvanju i unapređenju položaja osoba obolelih od multiple skleroze.
Događaj se održao u prostorijama udruženja na adresi Vojvode Stepe broj 34, uz uvodnu reč voditeljke programa, članice udruženja Olgice Pečilj.
Prisutne je pozdravila predsednica Društva MS Vojvodine Zorana Budak, koja je prisutnima čestitala jubilej i zahvalila se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji su kao i do sada finansijski podržali događaj, i prenela pozdrave resornog ministarstva, koji su se zahvalili na pozivu i poželeli uspešan događaj.
Zatim se obratila i predsednica Udruženja „Moj Srem“ Inđija Emilija Mihajlović, koja je istakla da sa ponosom obeležava 20 godina rada, rasta, uspeha i zajedničke pobede.
Kulturno-umetnički program uveličala su deca iz hora Osnovne škole „Petar Kočić“ Inđija i članovi KUD-a „Branko Radičević“ Beška.
U nastavku događaja održano je sportsko takmičenje u pikadu, pločicama i šahu, a pobednicima su dodeljene diplome i zahvalnice na ostvarenim rezultatima i sportskom duhu koji su pokazali na terenu.
Manifestaciji koju je organizovalo Društvo MS Vojvodine sa Udruženjem multiple skleroze Srema „Moj Srem“ Inđija odazvali su se Udruženje multiple skleroze „Mala Bačka“ Bačka Topola, Udruženje multiple skleroze Kikinda, Udruženje obolelih od multiple skleroze severnobanatskog okruga Novi Kneževac, „MultiS“ udruženje obolelih od multiple skleroze južnobačkog okruga Novi Sad, Crveni krst Inđija, Invalidi rada Inđija, MS udruženje multiple skleroze Užice, MS udruženje Jablaničkog okruga Leskovac, Udruženje multiple skleroze niškog okruga Niš, Udruženje multiple skleroze Pčinjskog okruga Vranje, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Južni Srem“ Šimanovci, Udruženje MS Kolubarskog okruga Valjevo i gosti iz regiona, članovi udruženja obolelih od MS-a iz Tuzle, Skoplja, Čakovca i Vukovara, uz medijsku podršku „Link d.o.o. Beograd i RTV Novi Sad.
Dobrobit okupljanja i druženja osoba obolelih od MS-a je povezivanje sa ljudima koji prolaze kroz psihološke probleme koji se vezuju prvenstveno za reakciju na bolest, slična iskustva u sagledavanju teškoća i problema koje ta dijagnoza nosi, nedostupnost lekova, naročito u malim sredinama.
Pružanje pomoći novim članovima kroz savetovališta, radionice, praktične savete i druženja radi očuvanja zdravlja i socijalne uključenosti u prihvatanju okoline, predstavlja važan deo aktivnosti i podrške osobama koje žive sa ovom dijagnozom.
Autor: D.B.
(Pink.rs)
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