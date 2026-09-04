POŽAR BUKTI NA SUVOJ PLANINI: U gašenje uleteo ruski „Iljušin“
POŽAR na Suvoj planini najaktivniji je kod raskrsnice „Devojački grob”, a u gašenju je angažovan i ruski avion „Iljušin”.
U toku je gašenje ovog požara koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu ove planine ka Nišu, potvrđeno je RTS-u iz Sektora za vanredne situacije.
Ovaj požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice „Devojački grob” koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1.300 metara, a zbog veoma nepristupačnog terena, kako navode iz Sektora, u gašenje se u dva naleta uključio i ruski avion "Iljušin".
(Politika onlajn)
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