RUSKE trupe su osvojile Nikanorovku i Gruzskoe u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Za samo nedelju dana, ruske snage su oslobodile osam naselja i uspostavile kontrolu nad još sedam. Tokom ovog vremena, izvršen je jedan veliki i 17 grupnih udara na mete u Ukrajini. Među pogođenim ciljevima bili su vojno-industrijski kompleksi, logistički centri, skladišta municije i goriva, kao i luke i morski brodovi koje su rasporedile ukrajinske oružane snage.