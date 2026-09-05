GUŽVA NA GRANICAMA: Na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju 5 sati
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju pet sati na izlaz i tri sata na ulaz.
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju pet sati na izlaz i tri sata na ulaz.
Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
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