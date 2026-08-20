ČETIRI MEDALJE IZ HEMIJE: Novi uspeh naši srednjoškolaca u Južnoj Koreji
NA Internacionalnom hemijskom turniru, održanom od 15. do 19. avgusta u Južnoj Koreji, tim učenika iz Srbije ostvario je izuzetan uspeh i još jednom pokazao kvalitet i znanje naših mladih hemičara.
Zlatnu medalju poneo je Andrej Drobnjaković, koji je postigao drugi najbolji rezultat na takmičenju. Srebro je pripalo Uni Vujadinović, a bronza Irin Alimpijević i Jovanu Kuleziću.
Pored zlatne medalje, Andrej Drobnjaković osvojio je i nagradu za najboljeg recenzenta na takmičenju.
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