ČETIRI MEDALJE IZ HEMIJE: Novi uspeh naši srednjoškolaca u Južnoj Koreji

NA Internacionalnom hemijskom turniru, održanom od 15. do 19. avgusta u Južnoj Koreji, tim učenika iz Srbije ostvario je izuzetan uspeh i još jednom pokazao kvalitet i znanje naših mladih hemičara.

Foto: Matematička gimnazija

Zlatnu medalju poneo je Andrej Drobnjaković, koji je postigao drugi najbolji rezultat na takmičenju. Srebro je pripalo Uni Vujadinović, a bronza Irin Alimpijević i Jovanu Kuleziću.

Pored zlatne medalje, Andrej Drobnjaković osvojio je i nagradu za najboljeg recenzenta na takmičenju.