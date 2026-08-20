Društvo

ČETIRI MEDALJE IZ HEMIJE: Novi uspeh naši srednjoškolaca u Južnoj Koreji

Branka Borisavljević

20. 08. 2026. u 12:59

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NA Internacionalnom hemijskom turniru, održanom od 15. do 19. avgusta u Južnoj Koreji, tim učenika iz Srbije ostvario je izuzetan uspeh i još jednom pokazao kvalitet i znanje naših mladih hemičara.

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ИЗ ХЕМИЈЕ: Нови успех наши средњошколаца у Јужној Кореји

Foto: Matematička gimnazija

Zlatnu medalju poneo je Andrej Drobnjaković, koji je postigao drugi najbolji rezultat na takmičenju. Srebro je pripalo Uni Vujadinović, a bronza Irin Alimpijević i Jovanu Kuleziću.

Pored zlatne medalje, Andrej Drobnjaković osvojio je i nagradu za najboljeg recenzenta na takmičenju.

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