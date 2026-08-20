AMBASADOR BOCAN-HARČENKO: Hitno slanje "Iljušina" u skladu sa duhom i suštinom rusko-srpskih odnosa
HITNO slanje aviona ruskog Ministarstva za vanredne situacije radi pomoći u gašenju požara u Srbiji potpuno je u skladu sa duhom, prirodom i suštinom rusko-srpskih odnosa, izjavio je danas ambasador Ruske Federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.
On je u pisanoj izjavi za Tanjug istakao da za Rusiju nema i neće biti alternative kada je reč o pomoći bratskom srpskom narodu.
- U ovom slučaju, pružamo pomoć u teškoj borbi sa požarima u šumskom području Deliblatske peščare. Odajemo priznanje doprinosu ruskog Ministarstva za vanredne situacije saradnji sa Beogradom - rekao je Bocan-Harčenko.
Dodao je da nema sumnje u efikasnost ruskog tima i posade aviona "Il-76", koji je opremljen neophodnom savremenom opremom za gašenje požara.
Bocan-Harčenko je istakao da su organizaciona priprema i slanje aviona, što je, kako je naveo, veoma složen postupak, sprovedeni maksimalno brzo zahvaljujući brzim odlukama ruskih vlasti, naporima rukovodstva i vrhunskih stručnjaka ruskog Ministarstva za vanredne situacije i radu zajedničkog Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu.
- Želeo bih da napomenem i da apel za rusku pomoć u ovoj situaciji kao najefikasniju, što Zapad očigledno ne pozdravlja, potvrđuje posvećenost predsednika Aleksandra Vučića i srpskog rukovodstva zaštiti interesa zemlje i naroda - naveo je ambasador Ruske Federacije.
Izrazio je uverenost u efikasnost koordinisanog rada ruskih stručnjaka zajedno sa njihovim srpskim kolegama u otklanjanju posledica požara i poželeo im uspeh.
Ruski avion "Iljušin" stigao je sinoć na aerodrom u Nišu, a od danas pomaže u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.
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