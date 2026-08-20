SRBIJU ČEKAJU VRUĆINE: Temperatura ide do 40 stepeni, evo kada stiže osveženje
U SRBIJI će u četvrtak, 21. avgusta biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme ut temperature od 14 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, a na jugu Banata jugoistočni.
U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim, južnim i jugozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.
Do ponedeljka, 24. avgusta zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se u subotu i nedelju posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.
Pad temperature očekuje se tek od utorka.
(Tanjug)
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