Društvo

SRBIJU ČEKAJU VRUĆINE: Temperatura ide do 40 stepeni, evo kada stiže osveženje

Dragana Drlačić

20. 08. 2026. u 12:28

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U SRBIJI će u četvrtak, 21. avgusta biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme ut temperature od 14 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

СРБИЈУ ЧЕКАЈУ ВРУЋИНЕ: Температура иде до 40 степени, ево када стиже освежење

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, a na jugu Banata jugoistočni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim, južnim i jugozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.

Do ponedeljka, 24. avgusta zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se u subotu i nedelju posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Pad temperature očekuje se tek od utorka.

(Tanjug)

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