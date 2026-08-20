RHMZ OBJAVIO NAJNOVIJA MERENJA: Evo gde je živa stigla do čak 37 stepeni, a gde je danas sveže i ugodno

U SRBIJI je u 12 sati najtoplije u Somboru i Novom Sadu, gde je izmereno 37 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde su izmerena 23 stepena, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: AI Generated/Gemini

U Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Kruševcu i Nišu je izmereno 36 stepeni, a stepen niže u Zrenjaninu, Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Kraljevu, Kuršumliji, Leskovcu i Zaječaru.

Crveni meteo-alarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i Jugoistočnoj Srbiji, a u ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje od danas do ponedeljka 24. avgusta sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, maksimalne temperature lokalno će dostići i oko 42 stepena.

Od danas do ponedeljka 24.avgusta maksimalne temperature na području Beograda dostizaće od 34 do 38 stepeni.

Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je za RTS da novi talas vrućine dolazi sa severa Afrike, preko centralnog Sredozemlja, pa će raspored najviših temperatura biti drugačiji nego tokom prethodnog vrelog perioda.

- Dok su tada najviše vrednosti beležene u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, ovoga puta najveći intenzitet očekuje se u dolinama Južne, Zapadne i Velike Morave. Tamo će lokalno temperatura dostići i 42 stepena - naveo je Sovilj.

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