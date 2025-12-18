"CILJ JE UŠTEDA I OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE": Projekat „Ozelenjavanje javnog sektora – Rehabilitacija VMA bolnice“

KONFERENCIJA za medije povodom projekta „Ozelenjavanje javnog sektora – Rehabilitacija VMA bolnice“.

Foto: Novosti

Govornici na konferenciji za medije povodom projekta „Ozelenjavanje javnog sektora – Rehabilitacija VMA bolnice“ su: Ministar odbrane Bratislav Gašić, Ambasadorka savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad, pomoćnica ministra za rudarstvo i energetiku Maja Vučković i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Gospođa Anke Konrad, prva je povodom ovog projekta stala pred novinare.

Foto: Novosti Anke Konrad

- Poštovani ministre, poštovana pomoćnice ministra, dragi gosti, dragi novinari ovo je posebna prilika koja nas je okupila ovde danas, ovo je projekat koji se tiče „Ozelenjavanje javnog sektora – Rehabilitacija VMA bolnice“. VMA je najveća medicinska institucija u Srbiji i jedna od najvećih u Evropi. Svake godine desetine hiljada pacijenata se ovde leči i ono što je specifično, to je ne samo lečenje, već i obrazovanje, istraživanje dešava u ovoj instituciji. Ono što je veoma važna dimenzija čitavog ovog projekta, to je očuvanje arhitekture ove zgrade koja je zaštićeno dobro Republike Srbije. Ovaj projekat podržan je od strane Nemačke razvojne banke sa 50 miliona evra i još pet miliona evra od strane EU. Ono što je jedan od glavnih ciljeva ovog projekta to je da se potrošnja gasa, vode i struje smanje za 35 odsto. Izuzetno je važno i to što će se emisije ugljen-dioksida smanjiti za 37 odsto, što je izuzetno važno za sve one koji žive u okolini VMA. Objavljivanje ovog tendera se sprovodi pod procedurom međunarodnog kompetitivnog tendera i nudi veoma širok spektar ugovornih mogućnosti pod međunarodno priznatim fidik "yellow and red book" ugovornim uslovima. Ono što je takođe izuzetno važno, to je da se po standardima nemačke razvojne banke nabavka isto tako sprovodi i sve ovo omogućava transparentnost čitavog projekta. Što se obnove VMA tiče, mi tražimo one institucije koje mogu da ispoštuju jedinstvenu arhitekturu VMA. Takođe, tražimo one kompanije koje su u mogućnosti da u ovu izuzetno istorijsku zgradu ugrade sistem za grejanje koji će biti energetdki efikasan. Takođe, tražimo kompanije koje će moći da nam omoguće energetske uslove, a tender je otvoren na međunarodnom nivou i dizajniran je tako da može da privuče kompanije i iz Srbije i iz regiona, ali takođe i iz EU. To su kompanije koje moraju da omoguće visok nivo izvođenja radova, a takođe i transparentnost i energetsku efikasnost. Za kompanije ovo znači da transparentno mogu da prikažu inovativne i visokotehnološka energetska rešenja u izvanrednom arhitektonskom okruženju. Za ljude iz Srbije ovo znači da će lečenje moći da se sprovodi u mnogo boljim uslovima. Bolji uslovi će takođe biti i za medicinsko osoblje, a sjajni uslovi se takođe nude i za medicinsko obrazovanje i istraživanje. Ovaj projekat će takođe omogućiti bližu saradnju između tima Evropa na medicinskom i na energetskom planu i Srbije naravno. Hvala na pažnji - rekla je gospođa Konrad.

Naredni govornik je pomoćnica ministra za rudarstvo i energetiku Maja Vukadinović.

- Dobar dan svima. Pre svega bih želela da se zahvalim našim partnerima iz nemačke razvojne banke kao i EU, što nas podržavaju u više projekata koje realizujemo u energetskom sektoru. Kada je konkretno reč o rehabilitaciji VMA, to je jedan od najznačajnijih projekata u oblasti energetske efikasnosti. Vrednost celokupne investicije je veća od 200 miliona evra. Ono što smo mi obezbedili za rehabilitaciju prve faze ove bolnice iznosi 55 miliona evra, od kojih su pet miliona evra bespovratna sredstva koja su obezbeđena iz investicionog okvira za zapadni Balkan i 50 miliona evra je zajam nemačke razvojne banke koji je naš značajan i jedan od najvećih partnera u realicaciji projekata u energetskom sektoru. ono što ovaj projekat izdvaja od drugih projekata kada govorimo o unapređenju energetske efikasnosti u javnim objektima pored investicije, jeste i činjenica da je ova bolnica najveća u Srbiji, pa i regionu površine veće od 180 hiljada metara kvadratnih i da je izgrađena pre više od 40 godina. Takođe, po nekim analizama koje su rađene, pokazalo se da se u ovoj bolnici troši skoro tri puta više električne energije i gasa u odnosu na prosečnu potrošnju bolnice slične površine u Nemačkoj i zbog toga efekti ovog projekta će biti, kako smanjenje energije koje po analizama će iznositi više od 35 procenata, tako i smanjenje emisije štetnih gasova za oko 37 procenata. međutim, porfed ovih efekata, ono što je važno jeste da će biti poboljšani uslovi, kao za pacijente, tako i za zdravstvene radnike koji budu koristili ovu bolnicu jer će jedan od efekata rekonstrukcije ove bolnice biti i produžetak životnog veka objekta. Ako znamo da se u Srbiji troši dva puta više toplotne energije po metru kvadratnom, kao i četiri puta više energije po jedinici izvedenog BDP u odnosu na zemlje članice EU onda je jasno zašto su u svim našim planovima i strategijama ulaganje u energetsku efikasnost postavljeni kao prioritet - rekla je gospođa Vukadinović.

Nakon dve dame, obraća nam se ministar odbrane Bratislav Gašić.

Foto: Novosti Bratislav Gašić

- Vaša ekselencijo, poštovani predstavnici nemačke razvojne banke, predstavnici ministarstva rudarstva i energetike, gospodine generale, gospodine načelniče VMA, gospodo oficiri. Dame i gospodo i ambasadorka i pomoćnica ministra su veći deo mog govora rekli, ali dozvolite mi zbog tačnosti svih podataka i svega onoga, koliko je nama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ovo danas važan dan da svoj govor i pročitam. Posle ovog konstruktivnog sastanka koji smo realizovali i kako je to ambasadorka rekla "Ozelenjavanja" što značu rehabilitacija VMA. Reč je o projektu koji se finansira u ogviru biletarne saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke i to na osnovu dogovora dveju Vlada. Cilj realizacije projekta koji se odnosi na VMA je smanjenje potrošnje energije i iskorišćavanje obnovljenih izvora energije kroz očuvanje i zaštitu životne sredine. Projekat se sprovodi u koordinaciji sa Nemačkom razvojnom bankom, kako smo rekli i Ministarstvo rudarstva i energetike koje je implementator projekta. Podsetiću vas na ulogu VMA koja predstavlja jedan od najznačajnijih objekata zdravstvenog sistema, Ministarstva odbrane i Republike Srbije. Da se zdravstvene usluge pružaju i građanima zemalja regiona, o tome svedoči nedavno angažovanje VMA i medicinskog osoblja u zbrinjavanju povređenih u požaru u Severnoj Makediniji. Zgrada je zvanično useljena 1. januara 1987. godine i u trenutku otvaranja smatrana je jednom od najvećih i najmodernijih bolničkih ustanova u Evropi. Projektovana je kao funkcionalna sredina sa jasno definisanim medicinskim, dijagnostičkim, istraživačkim i logističkim sadržajem, to je tada bilo vrhunsko dostignuće u bolničkoj arhitekturi. VMA jedna je od najvećih vojnih bolnica tercijalog nivoa zdravstvene zaštite u jugoistočnoj Evropi u kojoj se pod jednim krovom za 10 minuta može oformiti konzilijum za svaku vrstu intervencija. U svom sastavu ima 26 klinika, 25 operacionih sala, 11 instituta, kao i nacionalni centar za kontrolu trovanja i jedinu specijalizovanu ustanovu u zemlji za lečenje akutnih trovanja. Iako je prvenstveno namenjena za lečenje vojnih osiguranika, VMA je nakon potpisivanja ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osuguranje 2008. godine, integrisana u Republički zdravstveni sistem i sektor za Hitnu pomoć VMA je dežurna svake srede za sve građane Beograda i čitave Srbije. Zgrada ima oko 180 hiljada metara kvadratnih korisnog prostora sa oko 6.000 prostorija i 38 hiljada svetlećih tela sa instaliranom toplotnom energijom ekvivalentnog zagrevanja osam hiljada dvosobnih stanova i prosečnom mesečnom potrošnjom električne energije kao naselje od oko 20.000 stanovnika. Zbog navedenog, odlučili smo da radimo na poboljšanju energetske efikasnosti VMA, kako bi doprineli uštedi energije - rekao je Gašić.